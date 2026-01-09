Serie A, Chivu miglior allenatore del mese di dicembre

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14/a alla 17/a della Serie A Enilive 2025/2026. "Cristian Chivu guida i suoi ragazzi con grinta, carisma e senso di appartenenza - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - Come tecnico Chivu si è presentato sulla panchina dell'Inter senza timori, chiedendo ai suoi ragazzi di giocare sulla velocità di costruzione e sulla massimizzazione dei recuperi offensivi, coniugando le proprie idee tattiche con i punti di forza di una squadra capace di raggiungere la finale di Champions League per due volte negli ultimi tre anni. I tre successi in altrettante gare nel mese di dicembre hanno riportato l'Inter in vetta alla classifica, in un torneo che continua a tenere tutti i tifosi col fiato sospeso grazie a continui colpi di scena e cambi al vertice".