Calcio

Serie A, Chivu miglior allenatore del mese di dicembre

09 Gen 2026 - 13:11
© Getty Images

© Getty Images

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di dicembre è stato assegnato all'allenatore dell'Inter Cristian Chivu. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Napoli, in programma domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20.45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14/a alla 17/a della Serie A Enilive 2025/2026. "Cristian Chivu guida i suoi ragazzi con grinta, carisma e senso di appartenenza - ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo - Come tecnico Chivu si è presentato sulla panchina dell'Inter senza timori, chiedendo ai suoi ragazzi di giocare sulla velocità di costruzione e sulla massimizzazione dei recuperi offensivi, coniugando le proprie idee tattiche con i punti di forza di una squadra capace di raggiungere la finale di Champions League per due volte negli ultimi tre anni. I tre successi in altrettante gare nel mese di dicembre hanno riportato l'Inter in vetta alla classifica, in un torneo che continua a tenere tutti i tifosi col fiato sospeso grazie a continui colpi di scena e cambi al vertice". 

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:46
Milan, buone notizie da Milanello: Nkunku si è allenato in gruppo
13:38
Telefonata di Elkann a Spalletti dopo il Sassuolo: "Questa è vera Juve"
13:11
Serie A, Chivu miglior allenatore del mese di dicembre
12:44
Inter, verso il Napoli: recuperati Darmian e Diouf. Frattesi ci prova
12:41
Serie A, un’insolita ospitalità… dieci partite e zero vittorie in casa, non succedeva da oltre 10 anni