Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
quasi ufficiale

Inter, lo scudetto d'Inverno è virtualmente tuo: la statistica che fa sognare Chivu

L'Inter è a +3 sul Milan e virtualmente Campione d'Inverno per la differenza reti: quanto conta in ottica scudetto?

di Stefano Fiore
09 Gen 2026 - 08:32

Il successo di Parma e il contemporaneo passo falso del Milan hanno disegnato una classifica di Serie A che profuma già di verdetto, almeno per quanto riguarda la prima metà della stagione. L'Inter è virtualmente Campione d'Inverno 2025/26. Nonostante a nerazzurri e rossoneri manchi ancora una giornata da recuperare, per via della Supercoppa Italiana giocata a dicembre, di fatto al dato manca "solo" l'ufficialità.

Il vantaggio e il fattore differenza reti

 Attualmente i nerazzurri vantano 3 punti di vantaggio sui cugini rossoneri. Per completare ufficialmente il girone d'andata, l'Inter dovrà ospitare il Lecce mercoledì a San Siro, mentre il Milan di Massimiliano Allegri sarà di scena a Como il giorno successivo. Il turno di campionato di questo weekend, infatti, sarà la prima giornata di ritorno. Anche in caso di arrivo a pari punti (sconfitta Inter e vittoria Milan), la squadra di Chivu dovrebbe dilapidare in modo clamoroso il vantaggio del +10 di differenza reti che conta in caso di due squadre appaiate.

La particolarità del calendario

 L'esigenza di dover recuperare le partite della sedicesima giornata, comunque, rischia di proporre una situazione alquanto strana. Se infatti l'Inter perdesse entrambe le partite (sia contro Napoli che contro Lecce) e il Milan facesse bottino pieno (con Fiorentina e Como), i rossoneri sarebbero primi in classifica proprio dopo il turno che di fatto chiuderà il girone di andata. Anche se, lo ricordiamo, ai fini dell'effimero titolo di Campione d'Inverno valgono solo i punti conquistati nelle prime 19 giornate di campionato da calendario e dunque, torniamo al discorso iniziale, sarebbe l'Inter a conquistarlo.

Il dato: Campione d'Inverno vuol dire scudetto?

 Essere Campioni d'Inverno non è solo un titolo onorifico, ma - almeno a livello statistico - una seria ipoteca sullo scudetto. La storia recente della Serie A a 20 squadre (dal 2004/05 a oggi) parla chiaro: escludendo le stagioni di Calciopoli, in ben 15 occasioni su 19 chi ha virato in testa al giro di boa ha poi festeggiato a maggio. 

Inter 2026-27, le prime anticipazioni sulle maglie: torna l'oro sulla Home, la Away è in stile baseball

1 di 7
© Footy Headlines
© Footy Headlines
© Footy Headlines

© Footy Headlines

© Footy Headlines

inter
campione d'inverno
2025/26
statistica
scudetto

Ultimi video

01:08
MCH ARRIVO RATKOV LAZIO MCH

Lazio, Ratkov è arrivato in città

02:08
DICH DE ROSSI POST MILAN DICH

Genoa, De Rossi: "Il rigore? Ne ho sbagliato anche io uno lì"

03:32
DICH RABIOT POST GENOA DICH

Milan, Rabiot: "Sfida scudetto? Noi ci siamo"

02:48
DICH ALLEGRI POST GENOA DICH

Milan, Allegri: "E' mancato il gol"

01:43
DICH VASQUEZ POST MILAN DICH

Genoa, Vasquez: "Per noi un punto importante"

01:05
MCH CR7 GOLLONZO VS AL NASSR MCH

La papera del suo portiere rende inutile il gol di CR7

01:28
Inter-Napoli chi vincerà?

Inter-Napoli chi vincerà?

01:52
Rinascita firmata Lucio

Rinascita firmata Lucio

02:03
Bufera Lazio-Fiorentina

Bufera Lazio-Fiorentina

01:53
Milan con Leao-Pulisic

Milan con Leao-Pulisic

02:17
Verso Milan-Genoa

Verso Milan-Genoa

00:38
Parma-Inter, supermoviola

Parma-Inter, supermoviola

01:52
Una gara a due facce

Una gara a due facce

01:49
Var, Conte si arrabbia

Var, Conte si arrabbia

01:34
Inter, Chivu soddisfatto

Inter, Chivu soddisfatto

01:08
MCH ARRIVO RATKOV LAZIO MCH

Lazio, Ratkov è arrivato in città

I più visti di Inter

Cancelo e il messaggio criptico sui social: si rivolge ai tifosi dell'Inter?

Inter-Napoli, rebus arbitro: gli indizi portano in un'unica direzione

Dimarco apre, Thuram chiude: l'Inter vince a Parma e manda il Napoli a -4 prima dello scontro diretto

Moratti al veleno su Inzaghi: "Andato via male, cattiva imitazione di Mou. Avrei preso Conte"

Chivu: "Non è facile giocare contro un blocco basso ma abbiamo avuto un grande atteggiamento"

Inter, ecco le maglie 2026/27: torna l'oro sulla Home, la Away è in stile baseball

Calcio ora per ora
Vedi tutti
09:00
Milan, Fullkrug dopo l'esordio a San Siro: "Sono orgoglioso"
08:13
Festa dei tifosi della Lazio per festeggiare i 126 anni della società
23:33
Genoa, De Rossi: "Tanta amarezza per come è finita dopo un grande primo tempo"
23:26
Como senza Addai, Ramon squalificato
23:14
Genoa, Colombo: "Esultare contro il Milan? Per me è impossibile"