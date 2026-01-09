Inter, lo scudetto d'Inverno è virtualmente tuo: la statistica che fa sognare Chivu

L'esigenza di dover recuperare le partite della sedicesima giornata, comunque, rischia di proporre una situazione alquanto strana. Se infatti l'Inter perdesse entrambe le partite (sia contro Napoli che contro Lecce) e il Milan facesse bottino pieno (con Fiorentina e Como), i rossoneri sarebbero primi in classifica proprio dopo il turno che di fatto chiuderà il girone di andata. Anche se, lo ricordiamo, ai fini dell'effimero titolo di Campione d'Inverno valgono solo i punti conquistati nelle prime 19 giornate di campionato da calendario e dunque, torniamo al discorso iniziale, sarebbe l'Inter a conquistarlo.