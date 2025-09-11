Inter, rosa al completo per Chivu: anche Lautaro alla Pinetina, il Toro punta la Juve

Rosa al completo per Chivu: anche Lautaro è rientrato alla Pinetina dopo il doppio impegno con l'Argentina. Il capitano si è così aggregato ai compagni - pur svolgendo in gran parte un lavoro personalizzato, di scarico - per l'allenamento di questa mattina sui campi di Appiano Gentile e, come previsto, si candida per guidare l'attacco dell'Inter nel match di sabato pomeriggio allo Stadium contro la Juve. Un derby d'Italia che per i nerazzurri arriva in un momento non certo cruciale ma sicuramente delicato, visto il ko arrivato contro l'Udinese prima della sosta per gli impegni delle nazionali.