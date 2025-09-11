Logo SportMediaset
INTER

Inter, rosa al completo per Chivu: anche Lautaro alla Pinetina, il Toro punta la Juve

L'argentino subito in campo dopo il doppio impegno con la sua nazionale

11 Set 2025 - 15:38
© Getty Images

© Getty Images

Rosa al completo per Chivu: anche Lautaro è rientrato alla Pinetina dopo il doppio impegno con l'Argentina. Il capitano si è così aggregato ai compagni - pur svolgendo in gran parte un lavoro personalizzato, di scarico - per l'allenamento di questa mattina sui campi di Appiano Gentile e, come previsto, si candida per guidare l'attacco dell'Inter nel match di sabato pomeriggio allo Stadium contro la Juve. Un derby d'Italia che per i nerazzurri arriva in un momento non certo cruciale ma sicuramente delicato, visto il ko arrivato contro l'Udinese prima della sosta per gli impegni delle nazionali.

Da allenatore bianconero una sola sconfitta per Tudor in A: proprio contro Chivu

Con Lautaro ci sarà Thuram, tornato in Italia già nella giornata di ieri: per la sfida contro i bianconeri, a punteggio pieno in campionato, Chivu si affida in attacco alla Thu-La, riservandosi le 'certe" Bonny e Pio Esposito a partita in corso.

Felipe Melo

Felipe Melo verso il Derby d'Italia: "Tifo Inter, Tudor niente di eccezionale"

Per il tecnico dell'Inter restano sostanzialmente due dubbi da chiarire in vista di sabato: schierare o meno dal primo minuto Akanji, acquistato l'ultimo giorno di mercato e unitosi al gruppo solo questa settimana a causa degli impegni con la Svizzera, e risolvere il ballottaggio tra Sucic e Mkhitaryan a centrocampo. Interrogativi che verranno sciolti solo nella giornata di domani, nell'ultimo allenamento prima della partenza per Torino.

Felipe Melo

Felipe Melo verso il Derby d'Italia: "Tifo Inter, Tudor niente di eccezionale"

