Felipe Melo verso il Derby d'Italia: "Tifo Inter, Tudor niente di eccezionale"

Sull'Inter e sulla Juve attuali aggiunge: "Al Mondiale i nerazzurri avrebbero potuto fare di più, ma ci sta. Chivu è arrivato da poco e sta provando a tracciare una nuova linea dopo i quattro anni di Inzaghi, e quindi di automatismi. Mi piace Sucic, penso possa diventare determinante, e poi stravedo per Pio Esposito e Dumfries. È un periodo d’oro per lui, la palla gli sbatte addosso ed entra. Lautaro Martinez è tra i primi tre attaccanti del mondo. Nel 2024, al Pallone d’Oro, avrebbe meritato ben più del settimo posto. Se la Juve può puntare allo scudetto? La gara con l’Inter dirà se potrà farlo. Ho visto i bianconeri al Mondiale, contro il City sono stati vergognosi. Tudor non mi fa impazzire, non sembra niente di eccezionale. E' partito bene, ma è contro squadre come l’Inter che deve fare la differenza. Bremer è il giocatore imprescindibile per i bianconeri, l'anno scorso è mancato come l'aria. Mentre per i nerazzurri Calhanoglu è ancora la mente. La favorita per vincere il titolo? L’Inter è la più forte, ma il Napoli ha qualità. Come finisce sabato? Spero di vedere tanti gol. I giocatori per cui avrei corso il triplo sono Calhanoglu e Yildiz. Il modo con cui il turco tocca la palla mi fa impazzire. Avrei battagliato per lui fino alla fine".