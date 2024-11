Inter, dopo gli attacchi da Napoli il silenzio: le risposte sul campo

Inter-Napoli sembra non finire mai? Ci pensa direttamente Simone Inzaghi a mettere un punto. Dopo l'1-1 di San Siro, l'eco della partita è continuato a risuonare a causa delle parole di Antonio Conte sul VAR a cui è seguita la risposta di Giuseppe Marotta. Pari e patta come in campo, pensavano ad Appiano Gentile, e invece è arrivata la terza puntata sul tema con l'intervento di Aurelio de Laurentiis al quale, per volere del club nerazzurro e di Inzaghi in prima persona, non sono previste repliche: si pensa solo a giocare e le risposte si vedranno solo sul terreno di gioco.