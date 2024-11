Calhanoglu spaventa l'Inter: "Ho un contratto fino al 2027 ma non voglio illudere nessuno"

Tra presente, passato e futuro, Hakan Calhanoglu ha concesso un'intervista al canale turco 'TV8,5'. Il centrocampista, in ritiro con la Nazionale, ha sbagliato il primo rigore in maglia Inter dopo 19 tentativi domenica sera contro il Napoli: "Non fuggo dalle mie responsabilità: se sbaglio un altro rigore, tirerò quello successivo. Alcuni potrebbero pensare che abbia un ego: non è così, mi fido solo di me stesso". Sul suo futuro: "Attualmente sono all'Inter, ho prolungato il contratto fino al 2027. Non so cosa dirà il tempo e cosa accadrà in futuro: se dicessi qualcosa sarebbe un errore, non voglio illudere nessuno".