Serie A, Inter-Napoli 1-1: Inzaghi frena, Conte resta in vetta

- Era dalla stagione 2017/18 che Inter e Napoli non pareggiavano due sfide di fila in Serie A – due 0-0 stagionali in quel caso.

- Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime due sfide giocate da capolista ad inizio giornata contro l’Inter in Serie A (1V, 1N), dopo due sconfitte di fila in gare di questo tipo contro i nerazzurri.

- Il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime 11 partite giocate contro l’Inter in Serie A, pareggiandone quattro e perdendone sei nel parziale.

- L’Inter non ha perso alcuna delle ultime otto sfide casalinghe contro il Napoli in Serie A (5V, 3N), subendo solo quattro gol in questo parziale.

- Dopo la sconfitta nel derby lo scorso 22 settembre (1-2), l’Inter non ha perso alcuna delle successive sette gare in Serie A, vincendone cinque (2N).

- Per la prima volta in Serie A nella gestione Antonio Conte, il Napoli è rimasto due gare di fila senza vittoria; in tutte le competizioni, invece, era successo ad agosto (0-0 vs Modena e 0-3 vs Hellas Verona).

- Il Napoli ha interrotto una serie di quattro trasferte di fila senza subire gol in Serie A; i partenopei non incassavano una rete fuori casa dalla 1ª giornata di questo torneo.

- L'Inter ha subito gol nel primo tempo in quattro delle ultime cinque gare casalinghe in Serie A, dopo che era successo solo in una delle precedenti 16 partite a San Siro in campionato.

- Hakan Çalhanoglu ha sbagliato il suo primo rigore in Serie A, dopo 17 trasformazioni consecutive nella competizione.

- Il Napoli è l'unica squadra contro cui Hakan Çalhanoglu ha segnato più di un gol da fuori area in Serie A con la maglia dell'Inter (due) - il precedente risale allo scorso 3 dicembre, in trasferta.

- Scott McTominay ha segnato un gol in trasferta in campionato per la prima volta dallo scorso 11 febbraio, nella vittoria esterna del Man United contro l'Aston Villa (2-1).

- Amir Rrahmani ha fornito due assist in 12 presenze in questo campionato, gli stessi serviti nelle precedenti cinque stagioni in Serie A in 144 gare giocate.