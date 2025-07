Doping: Alvarez (Bilbao) positivo per sostanza in farmaco contro alopecia

Il giocatore dell'Athletic Bilbao Yeray Álvarez ha rivelato di essere stato sospeso temporaneamente dopo essere risultato positivo a un test antidoping per sostanze proibite a causa dell'assunzione di un farmaco per prevenire la caduta dei capelli causata da un trattamento antitumorale. Il difensore spagnolo ha dichiarato giovedì in un post sui social media di essere stato informato "alcune settimane fa" di essere risultato positivo a un test antidoping dopo la sconfitta dell'Athletic contro il Manchester United nella semifinale di Europa League a maggio. Álvarez, ora 30enne, ha dovuto abbandonare il calcio nel 2017 per diversi mesi per curare un tumore ai testicoli. Ha spiegato che, dopo il suo ritorno in campo, ha assunto farmaci per combattere l'alopecia e che la causa della sua positività al test antidoping è stata l'assunzione involontaria di un farmaco per prevenire la caduta dei capelli contenente una sostanza proibita. "La notizia (della mia squalifica) è stata un duro colpo, un colpo che non potevo credere, dato che non ho mai assunto sostanze proibite in vita mia", ha dichiarato. Ha affermato che il suo caso è ancora nella fase iniziale e che la sua sospensione è provvisoria. L'Athletic ha dichiarato di "deplorare l'errore umano di Yeray e di offrirgli tutto il suo supporto".