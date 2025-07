L'Inter grazia Pavard: nessun provvedimento per il match di padel

Rischiava di essere la partita di padel più cara della storia. Invece, l'Inter ha deciso di chiudere la polemica con un nulla di fatto. Nessuna multa o nessun provvedimento, solo un richiamo per Pavard, colpevole di una leggerezza sui social. Il francese aveva lasciato il ritiro del Mondiale per Club per un infortunio alla caviglia, salvo poi farsi fotografare pochi giorni dopo su un campo di padel.