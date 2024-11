Napoli, Conte è una furia contro il Var: "Interviene a convenienza? L'errore va corretto, così non mi sento sicuro"

Antonio Conte è una furia contro il Var al termine di Inter-Napoli, col risultato che poteva girare a favore dei nerazzurri con un calcio di rigore generoso concesso per un contatto tra Anguissa e Dumfries. Il tecnico dei partenopei, ai microfoni di Dazn, sentite le analisi dell'ex arbitro Marelli si è mostrato contrariato e nervoso: "Se c'è un errore che significa che il Var non può intervenire? Intervengono quando gli conviene? Una decisione dell'arbitro poteva cambiare la partita, il Var c'è o non c'è per correggere gli errori. Il Var se c'è un errore deve intervenire, punto e basta. Questa cosa mi fa incazzare, il Var deve intervenire per correggere gli errori o dare situazioni che non vede l'arbitro".