Feralpisalò Srl comunica di aver provveduto alla trasmissione al Comune di Brescia della manifestazione d'interesse per l'assegnazione, per la stagione sportiva 2025/2026, dell'uso esclusivo dello Stadio Comunale Mario Rigamonti. Come previsto nell'avviso, nel caso in cui fosse stata presentata una sola manifestazione di interesse valutata ammissibile a seguito della preliminare verifica dei requisiti soggettivi e di ordine generale, si procederà con l'assegnazione diretta.