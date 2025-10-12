Inter, Mkhitaryan: "Con il Psg tutto sbagliato, eravamo convinti di vincere"

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Henrikh Mkhitaryan è tornato sulla finale di Champions persa dall'Inter a Monaco contro il Psg: "La spiegazione che mi do io è che dopo aver eliminato Bayern e Barcellona con 4 partite super pensavamo di vincere anche contro il Psg. E' stato tutto sbagliato, dalla mattina fino all'ultimo momento". E ancora: "La finale di Monaco è stata allo stesso tempo un trauma e un orgoglio. Non è che dalla prima giornata arrivi in finale senza fare niente. Sono orgoglioso perché la stagione è stata molto lunga, ma in tre settimane abbiamo perso tre titoli. Così è il calcio".



Dopo la finale di Monaco c'è stato anche l'addio di Simone Inzaghi, tecnico a cui l'armeno è evidentemente molto legato: "Con Inzaghi ho vissuto anni bellissimi, mi ha dato una seconda giovinezza, mi ha fatto sentire importante. E' un allenatore, un padre e un amico. Inzaghi conosce il calcio e ci puoi parlare di tutto. Ma ho sempre cercato di non superare il limite: lui allenatore, io un suo giocatore. Per l'Inter è stato un allenatore fondamentale".