Champions League, il sorteggio LIVE: Napoli, Inter, Atalanta e Juve scoprono le loro avversarie

Nasce la Champions League 2025/26: dall'urna di Monte Carlo usciranno le 8 avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus nella fase campionato. Per i paletti del sorteggio automatizzato sono vietati i derby e ogni squadra non potrà incrociarne più di due appartenenti alla stessa federazione. Prime partite il 16 settembre, ma per il calendario completo bisognerà aspettare sabato. Finale il 30 maggio a Budapest.