Calcio
Champions League
LIVE

A MONTE CARLO

Champions League, il sorteggio LIVE: Napoli, Inter, Atalanta e Juve scoprono le loro avversarie

Si definiscono le sfide del girone unico, appuntamento finale a Budapest il 30 maggio

28 Ago 2025 - 18:00
Nasce la Champions League 2025/26: dall'urna di Monte Carlo usciranno le 8 avversarie di Napoli, Inter, Atalanta e Juventus nella fase campionato. Per i paletti del sorteggio automatizzato sono vietati i derby e ogni squadra non potrà incrociarne più di due appartenenti alla stessa federazione. Prime partite il 16 settembre, ma per il calendario completo bisognerà aspettare sabato. Finale il 30 maggio a Budapest.

IL SORTEGGIO LIVE

LE 36 SQUADRE PARTECIPANTI DIVISE PER FASCE
FASCIA 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcellona
FASCIA 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético Madrid, Benfica, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Francoforte, Bruges
FASCIA 3: Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisbona, Olympiacos, Slavia Praga, Bodø/Glimt, Marsiglia
FASCIA 4: Copenhagen, Monaco, Galatasaray, Union SG, Qarabağ, Athletic Bilbao, Newcastle, Pafos, Kairat

Kairat, Bodø/Glimt e Pafos nella storia: per la prima volta sono in Champions League

champions league
sorteggio champions league

