Coppa Italia, le pagelle di Inter-Venezia 5-1: Frattesi inventa e Diouf fa festa, Thuram e Pio Esposito cecchini

Diouf 7,5 - Era l'uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. La fascia destra è sua ed è sicuro, fa partire e finalizza l'azione del vantaggio nerazzurro con lo scambio con Frattesi che lo mette a tu per tu con Grandi per un destro in diagonale che non lascia scampo al portiere degli arancioneroverdi.