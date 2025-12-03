Coppa Italia, le pagelle di Inter-Venezia 5-1: Frattesi inventa e Diouf fa festa, Thuram e Pio Esposito cecchini

Match di San Siro ai voti: difesa annoiata, centrocampo ordinato e attacco esplosivo per i nerazzurri che calano il pokerissimodi Luca Bucceri
Di seguito le pagelle del match degli ottavi di Coppa Italia tra Inter e Venezia, gara vinta dai nerazzurri 5-1 grazie alle reti di Diouf (18'), Esposito (20'), Thuram (34' e 51') e Bonny (75'), con Sagrado (67') che ha siglato il gol della bandiera per i veneti.
INTER (3-5-2)
Martinez 6 - Mai impegnato veramente, ma qualche errore di troppo in fase di impostazione che ha fatto tremare San Siro. Non può nulla sul gol di Sagrado, deviato quel tanto che basta da Carlos Augusto per essere spiazzato e incolpevole.
Bisseck 6,5 - Mette il fisico nei contrasti e fa capire subito a Compagnon che le luci, per lui, a San Siro non si sarebbero accese.
De Vrij 6,5 - Attento e preciso, guida la difesa con esperienza. Ma di veri e propri pensieri dalle sue parti non se ne sono visti, frutto anche di una marcatura asfissiante su Bohinen.
Carlos Augusto 6,5 - Come per Bisseck e De Vrij, la partita è tranquilla e ordinata in fase difensiva. Prova qualche sortita in avanti, senza però strafare. Sfortunato nella deviazione su conclusione di Sagrado.
Diouf 7,5 - Era l'uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. La fascia destra è sua ed è sicuro, fa partire e finalizza l'azione del vantaggio nerazzurro con lo scambio con Frattesi che lo mette a tu per tu con Grandi per un destro in diagonale che non lascia scampo al portiere degli arancioneroverdi.
Frattesi 7 - Richiamato più volte da Chivu, nel tentativo di cercare movimento e alzare pressing, riesce a inserirsi bene tra le linee rendendosi pericoloso. La lettura per l'azione del vantaggio, firmato Diouf, è perfetta così come la giocata sul poker di testa di Thuram
Zielinski 6,5 - Sicuro a centrocampo, non lascia spazio agli avversari con un pressing alto e poi in possesso fa avanzare i nerazzurri. La lettura della giocata è sempre puntuale. Dal 46' Mkhitaryan 6,5 - Entra e si mette a fare quello che faceva il polacco, non facendo respirare il centrocampo arancioneroverde e sfiorando anche il 5-1. Nel pokerissimo ci mette lo zampino fornendo l'assist a Bonny.
Sucic 6,5 - Sempre presente, in ogni parte di campo e in ogni fase di gioco. È sicuro e attento nei contrasti, cerca di leggere in anticipo la giocata per servire al meglio i compagni. Insomma, un futuro di spessore garantito per il centrocampo nerazzurro. Dal 79' Bovo sv
Luis Henrique 6,5 - Ara la fascia sinistra sfruttando i buchi della difesa dei veneti, in avvio di seconda frazione sfiora il gol del poker cercando di emulare Diouf ma viene chiuso da Grandi. Dal 60' Cocchi 6,5 - Si piazza a sinistra e gioca più da quinto difensivo che da esterno di centrocampo. Fa il suo, senza prendersi rischi.
Esposito F. P. 7 - Inizialmente soffre la marcatura asfissiante dei centrali lagunari, poi prende le distanze e inventa il gol del raddoppio dalla distanza con un mezzo esterno destro in controbalzo che fa esplodere San Siro. Nella ripresa pecca un po' di egoismo divorandosi il gol del 5-0. Dal 79' Spinaccè sv
Thuram 7,5 - Ci mette mezz'ora per lasciare il segno nel match, con un destro velenoso dalla distanza che batte Grandi senza possibilità di replica. Nella ripresa fa bis incornando il gol del 4-0 su assist di Frattesi, facendosi trovare pronto in area di rigore da bomber vero. Dal 60' Bonny 7 - Entra e si fa subito notare facendo faticare la difesa veneta. Ci mette poco a lasciare il segno replicando quanto fatto da Pio Esposito nel primo tempo, con un missile di destro su cui Grandi non può nulla.
Allenatore: Chivu 6,5 - Non sottovaluta l'avversario, anzi lo onora al 100% scegliendo di mandare in campo una formazione tutt'altro che da seconde linee, ma con qualche volto nuovo in cerca di spazio. Dalla panchina tiene alta l'attenzione e ogni indicazione ai suoi è mirata e ben declinata per una partita ben giocata in ogni settore del campo.
A disposizione: Sommer, Taho, Lautaro Martinez, Acerbi, Calhanoglu, Barella, Akanji, Dimarco, Maye, Bastoni
VENEZIA (3-5-2): Grandi 5,5; Korac 5, Venturi 5, Sidibe 5 (46' Schingtienne 5,5); Sagrado 6, Lella 5,5 (81' st Hainaut sv), Bohinen 5, Duncan 5,5, Haps 5 (63' Fila 5,5); Casas 5 (81' Adorante sv), Compagnon 5 (81' Kike Perez sv)
Allenatore: Stroppa 5
A disposizione: Stankovic, Minelli, Busio, Doumbia, Bjarkason, El Haddad, Svoboda