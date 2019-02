Inter, Marotta: "Icardi? Piena apertura, siamo fiduciosi nel suo rientro. Godin presto ufficiale"

21/02/2019

"Quando mi aspetto il ritorno di Icardi? Lo aspettiamo, non ho nulla da aggiungere a quanto già detto a più riprese da tutti i dirigenti nerazzurri. Siamo fiduciosi in un suo ritorno quanto prima quando si riprenderà da questo fastidio al ginocchio". Prima dell'inizio della sfida di Europa League con il Rapid Vienna l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha fatto il punto sulla situazione Maurito. "C'è un atteggiamento di piena apertura, ribadisco che non è un provvedimento disciplinare. Speriamo di riaverlo presto". Intanto Icardi è a San Siro con la moglie agente Wanda Nara per assistere alla sfida di Europa League: è la seconda partita che l'argentino vede dalla tribuna dopo quella con la Sampdoria.