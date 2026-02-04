Petardo contro Audero, multa 50mila euro e diffida specifica all'Inter

04 Feb 2026 - 13:25

Multa di 50mila euro e diffida specifica. E' la sanzione inflitta dal giudice sportivo all'Inter dopo il lancio del petardo da parte di un tifoso nerazzurro verso il portiere della Cremonese, Emil Audero, rimasto stordito durante il match di Serie A tra le due formazioni. Un episodio che ha portato alla sospensione del match per circa tre minuti e che è già stato punito dal Viminale con il divieto di trasferte per i tifosi nerazzurri fino al 23 marzo. Nell'irrogare la sanzione, "pur trattandosi di fatti particolarmente gravi", il giudice sportivo ha considerato come attenuante "il comportamento disponibile e collaborativo della società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell'accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa". Il giudice nelle sue motivazioni precisa inoltre "che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l'incolumità di tesserati, ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell'art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall'art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS" che prevede sanzioni più pesanti come la penalizzazione di uno o più punti in classifica, l'obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse e la squalifica del campo.

