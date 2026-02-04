MILAN

Milan, Allegri concede tre giorni di vacanza: il riposo l'arma in più nella corsa scudetto

Prossimo impegno dei rossoneri venerdì 13 a Pisa. Max sfrutta il calendario sgombro: così i rossoneri possono arrivare più freschi fino alla fine

04 Feb 2026 - 18:13
Prendere fiato per gettarsi a capofitto nella scalata verso la vetta. Dopo il trionfo di Bologna, Massimiliano Allegri ha deciso di concedere una mini vacanza di tre giorni e mezzo ai suoi: oggi a Milanello è andato in scena un defaticante al termine del quale il tecnico livornese ha ordinato il rompete le righe. Max ritroverà i suoi calciatori soltanto domenica.

CALENDARIO SGOMBRO

Una scelta inusuale resa possibile soltanto dal calendario sgombro dei rossoneri: la prossima partita in programma sarà infatti la sfida con il Pisa, in programma venerdì 13 febbraio. Dal trionfo col Bologna fino alla sfida ai toscani passeranno esattamente 10 giorni: un'eternità rispetto a quello che i calendari del calcio di oggi ci hanno abituato. Il Diavolo dunque inizia a godere dei vantaggi dell'essere in corsa soltanto su un fronte: l'assenza dal palcoscenico europeo e l'eliminazione dalla Coppa Italia unite al rinvio di Milan-Como a causa delle Olimpiadi invernali hanno creato questo buco di 10 giorni nel calendario dei rossoneri. Un toccasana anche per provare a recuperare i tanti giocatori acciaccati: da Pulisic a Leao. 

RIPOSO ARMA SCUDETTO

Ed è proprio il riposo l'arma in più che il Milan potrà giocarsi in questa corsa scudetto con l'Inter: i rossoneri da qui a fine stagione avranno al massimo un match a settimana. Già soltanto nei prossimi dieci giorni, in cui il Diavolo giocherà soltanto una volta, i nerazzurri scenderanno in campo tre volte (con Sassuolo e Juventus in campionato e col Torino in Coppa Italia). Conte e il Napoli nella passata stagione hanno costruito il loro trionfo anche e soprattutto su questo punto. Allegri lo sa bene 

