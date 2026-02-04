Milan, Allegri concede tre giorni di vacanza: il riposo l'arma in più nella corsa scudetto

Ed è proprio il riposo l'arma in più che il Milan potrà giocarsi in questa corsa scudetto con l'Inter: i rossoneri da qui a fine stagione avranno al massimo un match a settimana. Già soltanto nei prossimi dieci giorni, in cui il Diavolo giocherà soltanto una volta, i nerazzurri scenderanno in campo tre volte (con Sassuolo e Juventus in campionato e col Torino in Coppa Italia). Conte e il Napoli nella passata stagione hanno costruito il loro trionfo anche e soprattutto su questo punto. Allegri lo sa bene