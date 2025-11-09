Chivu: "Ottimo approccio, se Lautaro è sereno i gol arrivano"

A fare la differenza questa sera è stato, sicuramente, l'approccio aggressivo alla gara da parte dell'Inter: "Mi sono piaciuti l'approccio e la voglia di essere dominanti. La Lazio è allenata bene ed è preparata, ma noi abbiamo capito cosa fare e come farlo. E l'abbiamo fatto abbastanza bene, se non molto bene". In questo inizio di stagione, grandi protagonisti sono stati i giocatori di seconda fascia, tutti in costante crescita: "Ci tengo molto, è un gruppo di 22 tutti a disposizione della causa. Lavorano tutti sodo per migliorare. E non è mai semplice, con tutti i cambiamenti fatti. Magari perdi gli equilibri, le abitudini a conoscersi a memoria. Ma sono soddisfatto, si sono calati subito nella nuova realtà".