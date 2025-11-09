Logo SportMediaset

Chivu: "Ottimo approccio, se Lautaro è sereno i gol arrivano"

L'analisi del tecnico nerazzurro al termine della sfida con la Lazio, vinta 2-0 

di Martino Cozzi
09 Nov 2025 - 23:41
Al termine della sfida con la Lazio, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha analizzato così il successo dei nerazzurri a Dazn. Tra i grandi protagonisti della serata c'è stato Lautaro Martinez, che grazie al suo gol dopo due minuti ha aperto le marcature a San Siro: "È la conseguenza del lavoro duro che sta facendo e di quello che mette a disposizione del gruppo: i gol arrivano sempre quando sei sereno. Deve sempre essere sereno e sorridere un po' di più, ma anche essere consapevole di quanto lavoro e cuore mette a disposizione della squadra. È un trascinatore e trascina questo gruppo con il lavoro, mi fa piacere allenarlo". 

A fare la differenza questa sera è stato, sicuramente, l'approccio aggressivo alla gara da parte dell'Inter: "Mi sono piaciuti l'approccio e la voglia di essere dominanti. La Lazio è allenata bene ed è preparata, ma noi abbiamo capito cosa fare e come farlo. E l'abbiamo fatto abbastanza bene, se non molto bene". In questo inizio di stagione, grandi protagonisti sono stati i giocatori di seconda fascia, tutti in costante crescita: "Ci tengo molto, è un gruppo di 22 tutti a disposizione della causa. Lavorano tutti sodo per migliorare. E non è mai semplice, con tutti i cambiamenti fatti. Magari perdi gli equilibri, le abitudini a conoscersi a memoria. Ma sono soddisfatto, si sono calati subito nella nuova realtà". 

Tra le caratteristiche dell'Inter di Chivu c'è anche la costante pressione alta e feroce, caratteristica che l'allenatore analizza così: "Non è mai semplice quando giochi ogni tre giorni, bisogna capire i momenti e le opportunità che gli altri ti danno. Il merito è di tutti quelli che hanno dato quel qualcosa in più per la squadra, permettendo agli altri di guadagnare del tempo di riposo in più. A quel punto diventa facile aggredire le partite. Ho a che fare con dei campioni che, nonostante la fatica, fanno di tutto per essere dominanti e per accontentare l'allenatore". 

Dopo una settimana di pausa per le nazionali, l'Inter sarà attesa dal derby con il Milan. "Ora mi godo la vittoria, poi torno a casa, sto con la mia famiglia e mi godo qualche partita di NFL. Poi allenerò i pochi che rimangono, il prossimo weekend lo abbiamo libero e devo vedere cosa fare con mia moglie. E poi penseremo al derby".

