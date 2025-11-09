Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
INTER-LAZIO 2-0

Serie A, Inter-Lazio 2-0: Lautaro e Bonny portano i nerazzurri in testa alla classifica

Il capitano nerazzurro ha sbloccato il match al 3', raddoppio dell'ex Parma nella ripresa. Traversa di Gila 

di Max Cristina
09 Nov 2025 - 22:53
1 di 22
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

L'Inter ha battuto 2-0 la Lazio nel posticipo domenicale dell'undicesima giornata di Serie A riportandosi in vetta alla classifica in compagnia della Roma. A San Siro i nerazzurri di Chivu hanno sbloccato il match già dopo poco più di due minuti di gioco con un destro all'incrocio di Lautaro Martinez a capitalizzare un recupero offensivo di Bastoni. La reazione della Lazio non ha portato grandi patemi dalle parti di Sommer e al 62' Bonny ha chiuso i conti su assist di Dimarco. Nel finale traversa di Gila per gli ospiti dopo una rete annullata a Zielinski. Per l'Inter terza vittoria consecutiva in campionato, l'undicesima nelle ultime dodici giocate in tutte le competizioni.

--

LA PARTITA

Poco più di centoventi secondi per mettere in chiaro le cose e approfittare dei passi falsi, completi o mezzi, di Napoli, Milan e Juventus. L'Inter di Chivu non ha sbagliato e con una prestazione solida ha superato la Lazio confermandosi una squadra incapace mezze misure, da intendersi come pareggi. Anzi, nella cornice di San Siro i nerazzurri hanno chiuso un cerchio iniziato proprio lo scorso maggio contro la Lazio con quel 2-2 che praticamente consegnò lo scudetto al Napoli, trovando una vittoria convincente per modalità e gestione.

I piani di Sarri sono stati stravolti dopo appena due minuti, tanto ha impiegato l'Inter di Chivu ad aggredire il match nel vero senso della parola. Dal fischio d'inizio al gol di Lautaro i nerazzurri hanno aggredito il portatore di palla della Lazio con veemenza e organizzazione, recuperando offensivamente due palloni e con uno di questi trovando l'1-0 del capitano con un destro esterno all'incrocio dei pali. Sbloccata la situazione l'Inter si è messa in modalità controllo del match, mantenendo il pallino del gioco e sfruttando la propria tecnica ma rallentando dal punto di vista della pressione. La Lazio ha provato un paio di ripartenze con Isaksen e Zaccagni, ma senza impegnare Sommer, restando in partita ma senza mai dare la sensazione di scalfire le certezze di casa.

A inizio ripresa poi è arrivato il raddoppio che ha virtualmente chiuso il match. L'assist di Dimarco ha pescato sul secondo palo Bonny bravo a sfilarsi dalla marcatura di Romagnoli per appoggiare il 2-0 in rete e consolidare i tre punti. Un tocco di mano dell'esterno platinato ha vanificato la rete del tris di Zielinski, mentre nel finale solo qualche centimetro - quello mancante al pallone per varcare la linea di porta di Sommer interamente - non ha riaperto il match con la traversa colpita da Gila.

--

--

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 2-0
Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (11' st C. Augusto), Barella, Calhanoglu (36' st Frattesi), Sucic (11' st Zielinski), Dimarco; Bonny (36' st Esposito), Lautaro (25' st Thuram). A disp.: Martinez, Calligaris, De Vrij, Bisseck, L. Henrique, Diouf. All.: Chivu.
Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (23' st Pellegrini), Gila, Romagnoli (30' st Provstgaard), Marusic; Guendouzi, Cataldi (20' st Vecino), Basic; Isaksen (20' st Noslin), Dia (20' st Pedro), Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Hysaj, Belahyane. All.: Sarri.
Arbitro: Manganiello
Marcatori: 3' Lautaro, 17' st Bonny
Ammoniti: Akanji, Sucic, Dumfries (I); Zaccagni, all. Sarri (L)
Espulsi: nessuno
--

LE STATISTICHE DI OPTA

Lautaro Martinez ha segnato 161 gol con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni, portandosi in quarta posizione all time: meglio di lui solo Roberto Boninsegna, Alessandro Altobelli, e Giuseppe Meazza.

Lautaro Martínez (10 gol nel 2025) è il quarto giocatore nella storia dell’Inter ad aver realizzato almeno 10 reti in sette diversi anni solari in Serie A, dopo Alessandro Altobelli (sette), Benito Lorenzi e Giuseppe Meazza (otto entrambi).

Da inizio ottobre 2025, solo l'Arsenal (otto) ha vinto più partite dell'Inter tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei in tutte le competizioni (sette, come Manchester City e Bayern Monaco).

L’Inter ha gli stessi punti dello scorso campionato dopo 11 giornate (24), anche se rispetto alla scorsa stagione conta una rete in più (26 nel torneo in corso contro le 25 del precedente).

L’Inter, insieme alla Roma, è una delle due squadre che hanno vinto più partite in casa nel 2025 in Serie A (12).

L’Inter (dopo 2 minuti e quattro secondi) ha segnato contro la Lazio nei primi tre minuti di gioco dall’inizio di una partita di Serie A per la prima volta dalla rete di Walter Samuel il 6 dicembre 2008 (dopo 1 minuto e 34 secondi).

Solo Emil Holm e Federico Dimarco (quattro) hanno fornito più assist di Alessandro Bastoni tra i difensori in questa Serie A (tre).

Per la seconda volta nelle ultime cinque stagioni, la Lazio ha perso quattro delle prime 11 partite di un campionato di Serie A (cinque nel 2023/24 con Maurizio Sarri).

Lautaro Martínez è andato a segno per almeno due presenze di fila tra tutte le competizioni per la prima volta da settembre-ottobre scorsi (tre in quel caso).

Solo Santiago Castro (12, 2004) e Nico Paz (10, 2004) sono più giovani di Ange-Yoan Bonny (10, 2003) tra i giocatori che hanno realizzato almeno 10 gol nelle ultime due stagioni di Serie A.

Il gol di Lautaro Martínez (dopo 2 minuti e 4 secondi) è la rete più veloce subita dalla Lazio in Serie A dall’inizio di una partita da quella segnata da Tammy Abraham il 20 marzo 2022 (dopo 57 secondi).

L'Inter ha segnato 5 gol nei primi 15 minuti del primo tempo, più di qualsiasi altra squadra in questa stagione di Serie A.

L’Inter è l'unica squadra ad aver trovato il gol in tutte le 11 partite di questo campionato (25 in totale).

Davide Frattesi ha raggiunto le 100 presenze in tutte le competizioni con l'Inter.

Mattia Zaccagni, dopo Boulaye Dia (vs il Genoa) e Adrián Bernabé (vs il Cagliari), è il terzo giocatore ad aver fatto ammonire tre avversari in una singola partita di questo campionato.

Leggi anche

Lautaro, il gol e nulla più. Bonny fa tutto bene, Zaccagni unica luce biancoceleste

inter-lazio
serie a
inter
lazio

Ultimi video

00:46
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Servirà una prestazione collettiva e anche fortuna"

00:27
MCH FAMALICAO-PORTO 0-1 MCH

Un gol del 19enne danese Froholdt regala la vittoria al Porto

00:22
CLIP DZEKO SALUTA DE ROSSI IN CONFERENZA 9/11 (PRESSING) SRV

De Rossi, che sorpresa! Dzeko blocca la conferenza per abbracciarlo

01:22
MCH AZ-PSV 1-5 MCH

Pokerissimo del Psv sull'AZ Alkmaar

00:45
MCH UTRECHT AJAX 2-1 MCH

Ajax, debutto da incubo per Grim: subito sconfitto

00:55
MCH AMBURGO-BORUSSIA D. MCH

Il Borussia ci spera ma viene raggiunto dall'Amburgo

01:26
MCH HOFFENHEIM-LIPSIA MCH

Se il Bayern non sorride, il Lipsia piange: sconfitto dall'Hoffenheim"

01:41
MCH RACING-DEFENSA Y JUSTICIA 1-0 MCH

Il Racing del presidente Milito batte il Defensa e vola verso i playoff

01:14
MCH UNION BERLINO-BAYERN MCH

Il Bayern perde punti per la prima volta ma che gol Luis Diaz!

02:16
DICH GABBIA DA MIX POST PARMA-MILAN 8/11 DICH

Gabbia: "Abbiamo lasciato già troppi punti in partite così"

01:31
DICH PELLEGRINO DA MIX POST PARMA-MILAN 8/11 DICH

Pellegrini: "L'immagine che mi tengo è quella del Parma del secondo tempo"

02:16
DICH BARONI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Baroni: "Un bel piglio, un bel secondo tempo, quasi la vinciamo"

02:57
DICH SPALLETTI DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Spalletti: "1000 punti in carriera? Contano i prossimi tre"

02:10
DICH LAZARO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Lazaro: "Questo punto fa vedere che siamo sulla strada giusta"

02:34
DICH DI GREGORIO DA MIX POST JUVE-TORO 8/11 DICH

Di Gregorio: "Peccato, ci tenevamo a vincere"

00:46
DICH GROSSO PRE ATALANTA DICH

Grosso: "Servirà una prestazione collettiva e anche fortuna"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:22
Mondiali U17, Italia batte Sudafrica e chiude girone a punteggio pieno
22:14
La proposta di Pellegrini: "Niente passaggio all'indietro superato il centrocampo"
21:05
Roma, per Dovbyk problema muscolare da valutare
20:33
Udinese, Runjaic: "Il calcio di rigore ha fatto la differenza"
20:30
Juve Stabia, gli amministratori: "Grazie ai tifosi per senso civico"