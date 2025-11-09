Serie A, Inter-Lazio 2-0: Lautaro e Bonny portano i nerazzurri in testa alla classifica

I piani di Sarri sono stati stravolti dopo appena due minuti, tanto ha impiegato l'Inter di Chivu ad aggredire il match nel vero senso della parola. Dal fischio d'inizio al gol di Lautaro i nerazzurri hanno aggredito il portatore di palla della Lazio con veemenza e organizzazione, recuperando offensivamente due palloni e con uno di questi trovando l'1-0 del capitano con un destro esterno all'incrocio dei pali. Sbloccata la situazione l'Inter si è messa in modalità controllo del match, mantenendo il pallino del gioco e sfruttando la propria tecnica ma rallentando dal punto di vista della pressione. La Lazio ha provato un paio di ripartenze con Isaksen e Zaccagni, ma senza impegnare Sommer, restando in partita ma senza mai dare la sensazione di scalfire le certezze di casa.