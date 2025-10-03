Inter, la Curva Nord potrebbe rientrare contro la Fiorentina

La svolta dovrebbe portare, dunque, al ritorno in massa anche degli ultras nerazzurri nello spicchio rimasto vuoto in queste prime partite stagionali a causa delle politiche che sono seguite all'azzeramento dei vertici delle due curve milanesi per la nota inchiesta. Non ci sono i tempi tecnici però per rivedere la Nord piena domani, ecco perché il ritorno del tifo più caldo nerazzurro dovrebbe avvenire verosimilmente tra meno di un mese (in mezzo c'è anche la sosta per la Nazionale) contro i viola.