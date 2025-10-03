Logo SportMediaset
l'indiscrezione

Inter, la Curva Nord potrebbe rientrare contro la Fiorentina

C'è già il via libera per apporre uno striscione in Curva contro la Cremonese, poi toccherà al rientro di tutti gli ultras al secondo verde

03 Ott 2025 - 14:36

Dopo il ritorno della Curva Sud contro il Milan, lo stadio San Siro dovrebbe tornare "alla normalità" anche per quel che riguarda i colori nerazzurri: non già contro la Cremonese domani ma in occasione del prossimo turno infrasettimanale, il 29 ottobre contro la Fiorentina. Secondo FcInter1908, infatti, la Questura di Milano avrebbe dato il via libera allo striscione da apporre nella zona del secondo anello verde, quella abitualmente frequentata proprio dalla Curva Nord.

La svolta dovrebbe portare, dunque, al ritorno in massa anche degli ultras nerazzurri nello spicchio rimasto vuoto in queste prime partite stagionali a causa delle politiche che sono seguite all'azzeramento dei vertici delle due curve milanesi per la nota inchiesta. Non ci sono i tempi tecnici però per rivedere la Nord piena domani, ecco perché il ritorno del tifo più caldo nerazzurro dovrebbe avvenire verosimilmente tra meno di un mese (in mezzo c'è anche la sosta per la Nazionale) contro i viola.

Una buona notizia anche per l'Inter e per Cristian Chivu che non più tardi di qualche giorno fa auspicava di tornare ad avere la spinta della Curva.

