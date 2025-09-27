Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL COMUNICATO

Milan-Napoli, la Curva Sud torna a tifare: "Ripartiamo da noi"

Gli ultras rossoneri torneranno a far tremare San Siro per la sfida ai campioni d'Italia: "Perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra"

27 Set 2025 - 17:39

Dalla Scala, alla Scala del calcio. Per l'atteso posticipo di domani sera tra Milan e Napoli, San Siro tornerà ad essere la bolgia che tutti conoscono dopo diverse partite di silenzio che avevano trasformato lo stadio in una sorta di teatro. Lo sciopero della Curva Sud è finito e ad annunciarlo sono stati proprio gli ultras rossoneri, che dopo la riunione di ieri con la società e la questura hanno pubblicato sulla pagina Instagram dei Banditi un comunicato col quale annunciano che, anche se domani sera saranno ancora "senza colori", torneranno a sostenere gli uomini di Allegri "perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra".

Visualizza il post su Instagram
 

"RIPARTIAMO DA NOI
Al di là delle chiacchiere che da giorni si rincorrono, stamattina abbiamo deciso di tornare a fare il tifo anche a San Siro.

Questa decisione scaturisce dal ritorno ufficiale di striscioni, bandiere e stendardi a partire dalla partita Milan-Fiorentina.

Abbiamo comunque scelto di riprendere a tifare già dalla partita di domani nonostante saremo ancora senza colori, perché sappiamo quanto sia importante e fondamentale la tifoseria organizzata per la squadra e lo abbiamo dimostrato in questo mese, dove in trasferta è sembrato di giocare in casa mentre a San Siro è sembrato di essere alla prima alla Scala.

SEMPRE COL MILAN NEL CUORE
AVANTI ULTRAS!"

Leggi anche

Napoli, Conte: "A San Siro out Buongiorno e Rrhmani e abbiamo anche altri problemi..."

milan
curva sud
napoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
DICH ALLEGRI 2 DICH

Allegri: "In stagione 7 o 8 partite vanno vinte sporche, fa parte della fase di crescita"

03:27
DICH GASPERINI PRE VERONA 27/9 DICH

Gasperini: "Io non sono mai per un turnover ampio, chi sta bene gioca"

01:00
DICH GROSSO PRE UDINESE 27/9 DICH

Grosso: "Dobbiamo scardinare la fisicità difensiva dell'Udinese"

01:21
Pioli striglia i Viola

Pioli striglia i Viola

01:17
Kane fa 100 e record

Kane fa 100 e record

01:59
Oggi il derby di Madrid

Oggi il derby di Madrid

01:14
Oggi Cagliari-Inter

Oggi Cagliari-Inter

01:44
Chiamatelo Dottor Marotta

Chiamatelo Dottor Marotta

01:40
L'Atalanta allo Stadium

L'Atalanta allo Stadium

01:37
L'occasione di Adzic

L'occasione di Adzic

01:26
Domani Milan-Napoli

Domani Milan-Napoli

02:01
Juve, ora c'è l'Atalanta

Juve, ora c'è l'Atalanta

02:00
Domani Milan-Napoli

Domani Milan-Napoli

01:48
Allegri contro Conte

Allegri contro Conte

02:18
DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

00:57
DICH ALLEGRI 2 DICH

Allegri: "In stagione 7 o 8 partite vanno vinte sporche, fa parte della fase di crescita"

I più visti di Milan

La lingua, il dress code, la tavola quadrata: Milan, la svolta è nel codice di Allegri

"Manca". L’appello social di capitan Maignan per riaccendere San Siro

Il Milan gira a mille e scopre Nkunku: gol, spettacolo e applausi

Rabiot: "Sono felice e si vede in campo: Allegri è forte, sta nascendo qualcosa di grande"

Milan, due mesi da paura: dal Napoli alla Lazio, sei big match per Allegri

Allegri e Conte

La sliding door di Allegri e Conte: un Milan-Napoli che poteva non esserci

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:27
Cremonese, Nicola: "Soddisfatto della prova dei miei"
16:12
Napoli, non solo Buongiorno e Rrahmani: altre due assenze pesanti contro il Milan
Marco Baroni: opzione per la Fiorentina, lui che è nato a Firenze. Ma anche per il Torino del dopo Vanoli
15:28
Torino, Baroni: "Parma? Merita più punti di quelli che ha, ci stiamo preparando bene"
14:27
Como-Cremonese: le formazioni ufficiali
13:11
Milan, Allegri: "Il Napoli resta favorito per lo scudetto"