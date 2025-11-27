Bari, oggi allenamento a porte chiuse per Vivarini

Primo allenamento oggi pomeriggio per il nuovo tecnico del Bari Vincenzo Vivarini: la squadra lavorerà a porte chiude nello Stadio San Nicola. Il club ha ufficializzato anche lo staff dell'allenatore: vice sarà Andrea Milani (in biancorosso nel 2006-07) e Antonio Del Fosco, con l'incarico di preparatore atletico. Gli ultras, intanto, scontenti della gestione del club da parte della famiglia De Laurentiis, hanno convocato per l'8 dicembre alle 11.00 una manifestazione in piazza Prefettura, intitolata "Bari contro la multiproprietà".