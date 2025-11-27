Logo SportMediaset

Calcio

Genoa, due in ballottaggio per sostituire Norton-Cuffy

27 Nov 2025 - 22:00
© Getty Images

© Getty Images

Barra dritta verso la sfida al Verona in casa Genoa. Per l'anticipo di sabato, che segnerà l'esordio in panchina al Ferraris per Daniele De Rossi dopo aver vissuto dalla tribuna la sfida contro la Fiorentina per squalifica, il tecnico ha ancora dubbi di formazione e sfrutterà l'ultima seduta di domani per le scelte da fare.

In particolare la squalifica di Norton-Cuffy priva il tecnico di un elemento importante sulla fascia destra nel 3-5-2 che sta riportando il Grifone in carreggiata dopo un avvio di stagione difficile costato l'esonero a Vieira.

Come ha spiegato lo stesso allenatore romano in conferenza due i possibili sostituti: un esterno più difensivo o uno più offensivo. Rosa alla mano il ballottaggio dovrebbe quindi essere tra Sabelli ed Ellertsson. Per il resto formazione praticamente decisa con Malinovskyi confermato regista e la coppia offensiva composta da Colombo e Vitinha.

Oltre a Norton-Cuffy per la sfida di sabato sicuri assenti anche Messias, Cuenca e Cornet mentre ha recuperato ed è disponibile il centrocampista camerunense Onana. Non trovano fondamento infine le notizie circolate nelle ultime ore di un possibile blocco del mercato in entrata, da superare solo con plusvalenze, per l'indice legato al costo del lavoro allargato ed ai ricavi. Blocco che riguarderebbe alcuni club di Serie A tra i quali è stato inserito anche il Genoa. Ad indurre in errore un blocco di alcuni ammortamenti conseguenza di una causa in corso che non vanno però ad incidere al sopracitato indice.

Dalla società trapela stupore per questa notizia definita priva di fondamento inerente la scadenza del deposito del parametro al 30/9/2025 che, ricordiamo, non è ancora arrivata: per il Genoa dunque non vi sarà alcun blocco nella sessione invernale di mercato. 

