Genoa, due in ballottaggio per sostituire Norton-Cuffy

Oltre a Norton-Cuffy per la sfida di sabato sicuri assenti anche Messias, Cuenca e Cornet mentre ha recuperato ed è disponibile il centrocampista camerunense Onana. Non trovano fondamento infine le notizie circolate nelle ultime ore di un possibile blocco del mercato in entrata, da superare solo con plusvalenze, per l'indice legato al costo del lavoro allargato ed ai ricavi. Blocco che riguarderebbe alcuni club di Serie A tra i quali è stato inserito anche il Genoa. Ad indurre in errore un blocco di alcuni ammortamenti conseguenza di una causa in corso che non vanno però ad incidere al sopracitato indice.