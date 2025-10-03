Nazionale, i convocati di Gattuso: prima chiamata per Cambiaghi e Nicolussi Caviglia

Il 5-0 di Bergamo è stato il successo più largo con l'Estonia, l'ottavo in altrettanti confronti con la nazionale che occupa il 129° posto del Ranking FIFA e che insegue ancora la sua prima qualificazione alla fase finale di un Mondiale. A Debrecen l'Italia ha invece conquistato la settima vittoria in otto gare con Israele (l'unico pareggio lo 0-0 nel Mondiale di Messico '70). Lo scorso 14 ottobre a Udine gli Azzurri si imposero per 4-1 grazie alla doppietta di Giovanni Di Lorenzo e alle reti di Mateo Retegui e Davide Frattesi.