Atalanta, verso la Fiorentina senza Scalvini

A meno di un recupero lampo, Giorgio Scalvini, al netto del lungodegente Mitchel Bakker, sarà l'unico indisponibile dell'Atalanta domenica a Bergamo contro la Fiorentina. Il difensore classe 2003 ha saltato il Napoli e l'Eintracht Francoforte per un risentimento all'adduttore destro, precedentemente lesionato il 17 settembre a Parigi in Champions League. Scalvini nell'ultima settimana si è limitato alle terapie riabilitative come l'esterno olandese, out fin dal 26 luglio scorso durante il ritiro precampionato. La squadra torna ad allenarsi nel pomeriggio di domani dopo il giorno di riposo concesso dall'allenatore Raffaele Palladino all'indomani del 3-0 all'Eintracht. I bergamaschi sono attesi a 5 partite in 14 giorni considerando anche Chelsea, Verona e Cagliari. Il turnover ci sarà il 3 dicembre nell'ottavo di Coppa Italia ospitando il Genoa. Rispetto alla formazione titolare di mercoledì sera, al massimo, possono subentrare Ahanor da terzo di difesa al posto di Kossounou o Djimsiti e Pasalic a centrocampo per Ederson o De Roon. Conferma per il tridente De Ketelaere-Scamacca-Lookman.