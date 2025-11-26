Chivu: "Ho parlato alla squadra, è una sconfitta che brucia. Serve essere più sporchi e cattivi"

"Riunione post partita in spogliatoio? Ho fumato tre sigarette e ho detto alla squadra quello che dovevo dire. Brucia molto. A tratti abbiamo fatto bene e dopo il primo gol abbiamo reagito. Forse ci siamo un po' abbassati, ma questo è anche merito loro. Abbiamo messo molte energie, ma purtroppo all'ultimo abbiamo preso gol su corner nonostante avessimo i migliori saltatori".