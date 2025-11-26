Chivu: "Ho parlato alla squadra, è una sconfitta che brucia. Serve essere più sporchi e cattivi"

Zuccata di Gimenez al 93', primo ko in Champions per l'Inter
© IPA
© IPA
Le parole dell'allenatore dell'Inter dopo la sconfitta contro l'Atletico Madriddi Redazione
© Getty Images
Arriva negli ultimi minuti, sull'ultimo calcio d'angolo della partita, la beffa finale per l'Inter di Chivu, che subisce il gol del 2-1 e si arrende all'Atletico Madrid di Simeone. Decisivo il colpo di testa di Gimenez. Ecco le parole dell'allenatore nerazzurro Chivu nel post partita:
"Riunione post partita in spogliatoio? Ho fumato tre sigarette e ho detto alla squadra quello che dovevo dire. Brucia molto. A tratti abbiamo fatto bene e dopo il primo gol abbiamo reagito. Forse ci siamo un po' abbassati, ma questo è anche merito loro. Abbiamo messo molte energie, ma purtroppo all'ultimo abbiamo preso gol su corner nonostante avessimo i migliori saltatori".
C'è qualcosa che la preoccupa? Ad esempio i dettagli?
"Questa squadra deve reagire ed essere consapevole della sua forza, a volte serve più cinismo e meno ricerca della bellezza. Non siamo stati in grado di cercare di vincerla quando abbiamo avuto la possibilità e poi di difendere il risultato".
La squadra domina ma fatica a concretizzare, a cosa è dovuto?
"Nel secondo tempo ci sono state cose buone, come accerchiamenti e ricerca del pallone. Dobbiamo lavorare un po' di più sotto porta ed essere consapevoli del lavoro fatto. La squadra è bella, ma serve essere anche sporchi e cattivi a volte".
Forse la differenza l'hanno fatta i cambi, quelli dell'Atletico hanno inciso di più
"Ci aspettavamo una contro reazione da parte loro, noi forse dopo il derby avevamo poche energie. Io non posso rimproverare nulla, ma è ovvio che tutti potevano fare di più, anche i nuovi entrati. Riguarderemo la gara e faremo un'analisi per imparare dai nostri errori".
© IPA
© IPA