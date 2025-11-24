Maignan, miracolo su Calhanoglu. Il rigore parato fa gioire i tifosi del Milan contro l'ex

Uno dei momenti decisivi, se non il più decisivo, del derby di Milano di ieri sera è stato senza dubbio il calcio di rigore parato nella ripresa da Mike Maignan a Hakan Calhanoglu. Un intervento che vale quanto un gol, ma che ha un sapore ancora più dolce per il popolo rossonero. I tifosi del Milan, infatti, hanno vissuto l'errore del turco come una vera e propria rivalsa sportiva, esplodendo di gioia nel vedere il "miracolo" del proprio portiere contro colui che, passando all'Inter a parametro zero, è diventato il nemico sportivo numero uno della Curva Sud.