Calcio
Milan
eroe derby

Maignan, miracolo su Calhanoglu. Il rigore parato fa gioire i tifosi del Milan contro l'ex

Maignan ipnotizza Calhanoglu nel derby: rigore parato e gioia Milan contro l'ex. Il dettaglio che svela il gioco mentale del francese

di Stefano Fiore
24 Nov 2025 - 11:25

Uno dei momenti decisivi, se non il più decisivo, del derby di Milano di ieri sera è stato senza dubbio il calcio di rigore parato nella ripresa da Mike Maignan a Hakan Calhanoglu. Un intervento che vale quanto un gol, ma che ha un sapore ancora più dolce per il popolo rossonero. I tifosi del Milan, infatti, hanno vissuto l'errore del turco come una vera e propria rivalsa sportiva, esplodendo di gioia nel vedere il "miracolo" del proprio portiere contro colui che, passando all'Inter a parametro zero, è diventato il nemico sportivo numero uno della Curva Sud.

Il miracolo di Maignan sul rigore: il dettaglio che destabilizza Calhanoglu

 Dietro la parata non c'è solo istinto, ma una precisa strategia psicologica che possiamo riassumere in tre punti di cui il secondo, a livello mentale, sembra quello decisivo. 

  • Destabilizzazione: il portiere francese ha lavorato ai fianchi l'ex compagno, suggerendogli provocatoriamente dove tirare per insinuare il dubbio.
  • Il movimento: prima del tiro, Maignan ha mosso qualche passetto verso la sua sinistra lasciando spalancato quel lato di porta, dove Calhanoglu è solito tirare.
  • Il riflesso: al momento giusto, "Magic Mike" si è tuffato sulla destra, beffando il centrocampista nerazzurro e neutralizzando la conclusione, oltrettutto riuscendo anche a evitare che si fiondasse sulla ribattuta.

Calhanoglu e i rigori in Serie A: la media si abbassa dopo l'errore nel derby

 L'intervento di Maignan ha un peso specifico enorme anche sulle statistiche, solitamente infallibili, del numero 20 interista. Hakan Calhanoglu, che si presentava sul dischetto con una percentuale realizzativa mostruosa del 95%, ha visto "sporcarsi" il suo score.

Con l'errore nel derby, la media di Calhanoglu dal dischetto si abbassa: il suo ruolino di marcia recita ora 21 rigori segnati su 23 calciati in Serie A (91,3%). Un dato che certifica l'eccezionalità dell'impresa compiuta da Maignan in una notte che i tifosi del Milan non dimenticheranno.

Una curiosità, di cui si è parlato anche nello studio di Pressing: ora Giampaolo Pazzini resta l'unico che può vantarsi di aver sbagliato un solo calcio di rigore in Serie A (su 24 tirati).

I migliori rigoristi della storia: Calhanoglu crolla dopo l'errore nel derby

maignan
calhanoglu
rigore
derby

