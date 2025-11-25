Acerbi-Leao, che scintille: "Perché mi tira i capelli?", "Se mi punti ancora il dito te lo stacco"

Nervi tesi tra Acerbi e Leao durante il derby di domenica sera. L'attaccante del Milan si era lamentato con l'arbitro Sozza, intervenuto per calmare gli animi tra i due, perché il difensore nerazzurro gli aveva tirato i capelli. "Perché mi prende i capelli?", "È l'ultima volta", l'avvertimento all'avversario di Leao. "Di cosa parli? Non l'ho fatto apposta", la replica di Acerbi. "È l'ultima volta". Ma lo scontro è proseguito, come testimoniato nella rubrica 'Bordocam' di Dazn. "Perché mi punti il dito? - le parole pronunciate da Acerbi al portoghese sotto gli occhi del direttore di gara - Se lo fai ancora te lo stacco".