Roma, El Shaarawy: "Periodo positivo, Gasperini vuole tutti decisivi"

Dopo la vittoria contro il Midtjylland, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando anche tutta la propria gioia per la rete del 2-0. Queste le parole dell'attaccante della Roma: "Ho cercato di fare il mio. Sono contento di aver segnato il mio primo gol stagionale. È un periodo positivo. Gasperini vuole che tutti i giocatori, chi parte dall'inizio o entra a gara in corso, siano decisivi. Il mister non distingue tra titolari e riserve. Tante partite si decidono nel secondo tempo, chi entra deve dare il suo contributo".