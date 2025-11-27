Logo SportMediaset

Calcio

Roma, El Shaarawy: "Periodo positivo, Gasperini vuole tutti decisivi"

27 Nov 2025 - 22:15
Dopo la vittoria contro il Midtjylland, Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando anche tutta la propria gioia per la rete del 2-0. Queste le parole dell'attaccante della Roma: "Ho cercato di fare il mio. Sono contento di aver segnato il mio primo gol stagionale. È un periodo positivo. Gasperini vuole che tutti i giocatori, chi parte dall'inizio o entra a gara in corso, siano decisivi. Il mister non distingue tra titolari e riserve. Tante partite si decidono nel secondo tempo, chi entra deve dare il suo contributo". 

Atalanta, verso la Fiorentina senza Scalvini
Sassuolo, Doig e Laurientè tornano titolari
Roma, El Shaarawy: "Periodo positivo, Gasperini vuole tutti decisivi"
Genoa, due in ballottaggio per sostituire Norton-Cuffy
Bari, oggi allenamento a porte chiuse per Vivarini