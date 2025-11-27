Sassuolo, Doig e Laurientè tornano titolari

Due possibili novità nell'undici titolare del Sassuolo a Como, rispetto all'ultima gara con il Pisa. In difesa sulla fascia sinistra ritrova una maglia Doig con l'esclusione di Candè, mentre nel tridente d'attacco Laurientè è in vantaggio su Fadera. Conferme negli altri reparti con Thorstvetd di nuovo dall'inizio, con Matic e Konè; in avanti a completare il trio più avanzato Pinamonti e Berardi. Disponibile anche Walukiewicz che aveva accusato un problema nell'ultima uscita. Il Sassuolo cerca conferme di risultati in trasferta, considerati i 10 punti conquistati nelle ultime 4 gare giocate lontano da casa. Diverse le assenze. Non recuperano Vranckx e Boloca, fuori anche Odenthal e, causa un attacco influenzale, Lipani. Out pure il portiere Turati, oltre a Romagna, Paz, Skjellerup e Pieragnolo.