Inter, Thuram fa discutere dopo il derby: "Milan come il Real Madrid: squadra più forte in contropiede"

Inter-Milan: San Siro è uno spettacolo anche sugli spalti
© Getty Images
© Getty Images
Marcus Thuram analizza il ko nel derby: "Soffriamo le ripartenze. Il Milan, come il Real, è letale in contropiede".di Stefano Fiore
La delusione per la sconfitta nel derby (0-1) è palpabile, ma Marcus Thuram ha cercato di analizzare con lucidità le ragioni tattiche che hanno portato l'Inter a cadere contro i cugini rossoneri. Ai microfoni di Dazn, il centravanti nerazzurro ha individuato nella gestione delle ripartenze avversarie il vero tallone d'Achille della sua squadra, lanciandosi in un paragone molto forte.
Thuram ha spiegato che il gioco dell'Inter, basato sul possesso palla, espone inevitabilmente la squadra a rischi quando il pallone viene perso. È in quel frangente che, secondo l'attaccante francese, gli avversari sono stati letali. Thuram non ha usato mezzi termini, accostando la squadra di Allegri a quella di Xabi Alonso: "Penso che il Milan, come il Real Madrid, sia la squadra più forte d’Europa in contropiede".
Una dichiarazione che sottolinea la pericolosità dei rossoneri negli spazi aperti, una caratteristica che ha fatto male all'Inter. Parole che hanno fatto discutere sui social poiché l'intento di Thuram era chiaramente quello di fare un complimento al Milan (in conferenza infatti ha aggiunto "si dice sempre che l'Inter sia più forte ma anche il Milan ha grandi giocatori") ma c'è chi l'ha letta come frecciata perché si sa, nel calcio moderno tutta estetica, il contropiede non è più visto come positivo. Andatelo a dire ai tifosi rossoneri che lunedì mattina si sono alzati col sorriso in faccia...
© Getty Images
© Getty Images