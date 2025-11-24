Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
dopo il derby

Inter, Thuram fa discutere dopo il derby: "Milan come il Real Madrid: squadra più forte in contropiede"

Marcus Thuram analizza il ko nel derby: "Soffriamo le ripartenze. Il Milan, come il Real, è letale in contropiede". 

di Stefano Fiore
24 Nov 2025 - 09:53

La delusione per la sconfitta nel derby (0-1) è palpabile, ma Marcus Thuram ha cercato di analizzare con lucidità le ragioni tattiche che hanno portato l'Inter a cadere contro i cugini rossoneri. Ai microfoni di Dazn, il centravanti nerazzurro ha individuato nella gestione delle ripartenze avversarie il vero tallone d'Achille della sua squadra, lanciandosi in un paragone molto forte.

Il paragone con i "Blancos"

 Thuram ha spiegato che il gioco dell'Inter, basato sul possesso palla, espone inevitabilmente la squadra a rischi quando il pallone viene perso. È in quel frangente che, secondo l'attaccante francese, gli avversari sono stati letali. Thuram non ha usato mezzi termini, accostando la squadra di Allegri a quella di Xabi Alonso: "Penso che il Milan, come il Real Madrid, sia la squadra più forte d’Europa in contropiede".

Una dichiarazione che sottolinea la pericolosità dei rossoneri negli spazi aperti, una caratteristica che ha fatto male all'Inter. Parole che hanno fatto discutere sui social poiché l'intento di Thuram era chiaramente quello di fare un complimento al Milan (in conferenza infatti ha aggiunto "si dice sempre che l'Inter sia più forte ma anche il Milan ha grandi giocatori") ma c'è chi l'ha letta come frecciata perché si sa, nel calcio moderno tutta estetica, il contropiede non è più visto come positivo. Andatelo a dire ai tifosi rossoneri che lunedì mattina si sono alzati col sorriso in faccia...

Inter-Milan: San Siro è uno spettacolo anche sugli spalti

1 di 9
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

marcus thuram
milan
real madrid
contropiede

Ultimi video

01:37
MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

00:38
MCH BOCA-TALLERES MCH

Boca-Talleres Cordoba 2-0: doppietta di Merentiel

04:07
Inter-Milan 0-1: gli highlights

Inter-Milan 0-1: gli highlights

02:07
Lazio-Lecce 2-0: gli highlights

Lazio-Lecce 2-0: gli highlights

02:11
Cremonese-Roma 1-3: gli highlights

Cremonese-Roma 1-3: gli highlights

01:07
Verona-Parma 1-2: gli highlights

Verona-Parma 1-2: gli highlights

02:51
Bartesaghi: "Un sogno che avevo fin da bambino"

Bartesaghi: "Un sogno che avevo fin da bambino"

02:30
Allegri: "Ambizione massima"

Allegri: "Ambizione massima"

02:33
Bastoni: "Sconfitta ingiusta"

Bastoni: "Sconfitta ingiusta"

00:38
MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

01:20
DICH GILARDINO PRE SASSUOLO 23/11 DICH

Gilardino: "Sappiamo di dover essere bravi nel riattaccare la spina sia agonistica che emotiva"

01:46
DICH GROSSO PRE PISA 23/11 DICH

Grosso: "Conosciamo i nostri obiettivi e lottiamo per raggiungerli il prima possibile"

01:21
MCH BAYERN-FRIBURGO 6-2 MCH

Bayern, rimonta a valanga: da 0-2 a 6-2

00:50
MCH WOLFSBURG-LEVERKUSEN MCH

Il Bayer è l'anti-Bayern: risolta la pratica Wolfsburg in meno di mezz'ora

00:36
MCH ARRIVO GIOCATORI APPIANO INTER MCH

Inter verso il derby: i giocatori ad Appiano

01:37
MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

I più visti di Inter

I pali, un super Maignan e un lampo di Pulisic: il derby è del Milan, Allegri scavalca Chivu in classifica

Milan in ritiro, Inter no. Record d’incassi, coreografia “ufficiale” e formazioni: verso il derby LIVE

Addio Ornella Vanoni: quella battuta sul Milan dopo le parole di Bonny

Inter-Milan da record d'incasso: cifra storica nel primo derby da proprietari

Chivu assolve Sommer: "Non punterei mai il dito contro qualcuno, ci sarebbe odore di fallimento"

INTER – Thuram (in forte dubbio) 

Le parole di Thuram fanno discutere: "Milan come il Real... nei contropiedi"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:24
Milan, Gimenez vicino al rientro. Athekame fuori un mese
 Torino, Allianz Stadium
11:09
Juventus-Torino: divieto di accesso allo Stadium per 4 tifosi dopo il gesto dell’aeroplano
10:48
Champions, il francese Letexier arbitra Atletico-Inter. Kavanagh per l'Atalanta
10:24
Ganz: "Il Milan può vincere lo scudetto ma deve migliorare con le piccole"
09:35
Rimpianti per il Cagliari, adesso calendario in salita