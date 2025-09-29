Dopo la Sud anche la Nord torna a tifare? "Aspettiamo risposte dalla società"

Dopo le prime giornate in cui si è molto dibattuto della mancanza del tifo a San Siro, per cui la definizione di "Scala del calcio" non è mai stata più appropriata, qualcosa sugli spalti del Meazza torna a muoversi. L'assordate silenzio in cui i giocatori di Inter e Milan hanno affrontato i impegni casalinghi è stata diretta conseguenza dei divieti (striscioni e bandiere banditi) e delle "black list" che nerazzurri e rossoneri hanno stilato all'apertura della campagna abbonamenti. Nelle prime giornate Curva Nord e Curva Sud, in sciopero per le limitazioni imposte dalla società meneghine, hanno deciso di non entrare nemmeno allo stadio. Ora però sembra riaprirsi uno spiraglio per il ritorno del tifo organizzato. I "banditi" della Curva Sud infatti sono tornati a cantare in occasione di Milan-Napoli a fronte di alcune "concessioni" fatte dalla società: tamburi, bandiere e striscioni.