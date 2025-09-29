Logo SportMediaset
ULTRA' INTER

Dopo la Sud anche la Nord torna a tifare? "Aspettiamo risposte dalla società"

Il capo ultrà Nino Ciccarelli ha fatto sapere che c'è un dialogo in corso con i vertici nerazzurri per riportare il tifo al Meazza

29 Set 2025 - 23:10

Dopo il passo avanti della Curva Sud, tornata a tifare in occasione di Milan-Napoli, anche gli ultrà dell’Inter torneranno al loro posto? Una domanda che tanti appassionati si stanno ponendo e a cui ha dato una parziale risposta Nino Ciccarelli, storico leader della Curva Nord, in una storia Instagram.

SAN SIRO, TORNA IL TIFO?

Dopo le prime giornate in cui si è molto dibattuto della mancanza del tifo a San Siro, per cui la definizione di "Scala del calcio" non è mai stata più appropriata, qualcosa sugli spalti del Meazza torna a muoversi. L'assordate silenzio in cui i giocatori di Inter e Milan hanno affrontato i impegni casalinghi è stata diretta conseguenza dei divieti (striscioni e bandiere banditi) e delle "black list" che nerazzurri e rossoneri hanno stilato all'apertura della campagna abbonamenti. Nelle prime giornate Curva Nord e Curva Sud, in sciopero per le limitazioni imposte dalla società meneghine, hanno deciso di non entrare nemmeno allo stadio. Ora però sembra riaprirsi uno spiraglio per il ritorno del tifo organizzato. I "banditi" della Curva Sud infatti sono tornati a cantare in occasione di Milan-Napoli a fronte di alcune "concessioni" fatte dalla società: tamburi, bandiere e striscioni.

ANCHE LA NORD VALUTA IL RITORNO

E allora si può immaginare che anche i cugini nerazzurri possano portare avanti un discorso del genere con i vertici del club. Già in occasione di Inter-Sassuolo gli ultrà sono tornati a occupare la Curva Nord (disertata nei primi impegni) ma senza cantare. "Per dimostrare apertura al dialogo con la società", il senso del gesto. Ora però, con il ritorno della Sud, sempre più tifosi si chiedono se lo stesso possa accadere anche dal lato opposto dello stadio, al secondo anello verde. Sul tema si è espresso Nino Ciccarelli, storico leadere della Nord: "Noi stiamo aspettando che ci rispondano: abbiamo soltanto chiesto di poter tifare con i nostri colori".

Probabile quindi che la tregua tra società e ultras arrivi, come nel caso della Sud, con il ritorno di bandiere striscioni e tamburi? La risposta in una settimana. L'Inter infatti affronterà lo Slavia Praga martedì in Champions League e la Cremonese sabato: due occasioni in cui si capiranno le reali possibilità di un ritorno del tifo anche sulla sponda nerazzurra del Meazza. 

inter
curva nord
ultra
tifo
curva sud

