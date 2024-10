Inter, Inzaghi: "Una risposta a noi e non al Napoli. Lautaro non sarà mai un problema"

"L'Empoli ha creato problemi a tutti ma i ragazzi sono stati bravissimi. Nel primo tempo abbiamo fatto girare il pallone un po' lentamente ma ho detto ai ragazzi che si sarebbero stancati, e in più avevano avuto l'espulsione, è un'ottima vittoria che volevano con tutte le nostre forze". Simone Inzaghi applaude la sua Inter dopo la vittoria di Empoli. "Lautaro? Sarà sempre una soluzione, mai un problema. Un attaccante vive di momenti, l'ho tenuto dentro perché volevo si prendesse questa soddisfazione. Sono contento per lui, per Frattesi che ha fatto una doppietta e per tutta la squadra".