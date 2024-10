Serie A, Empoli-Inter 0-3: Inzaghi resta nella scia di Conte

- L’Inter è la squadra che nel 2024 ha vinto più trasferte in Serie A: 11 successi in 15 gare esterne (3N, 1P).

- L’Inter ha vinto due trasferte di fila in Serie A senza concedere gol per la prima volta dallo scorso febbraio-marzo.

- L’Inter ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite di Serie A, tante volte quante nelle precedenti nove.

- L’Empoli non ha trovato il successo in cinque partite di fila in Serie A (2N, 3P) per la prima volta dal periodo tra novembre 2023 e gennaio 2024 (otto in quel caso).

- L’Empoli non ha segnato in cinque gare interne di fila in Serie A per la seconda volta nella sua storia; la prima tra settembre e novembre 2016.

- Con il gol all'Empoli, Lautaro Martínez è diventato il miglior marcatore straniero nella storia dell'Inter considerando tutte le competizioni: 134 per l'argentino – superato Stefano Nyers (133).

- Davide Frattesi è il centrocampista italiano – tra quelli che militano nei Big-5 campionati europei – che in questa stagione ha segnato più gol tra club e Nazionale (sei).

- Nella Serie A in corso, solo Christian Pulisic (otto) ha partecipato a più gol di Davide Frattesi tra i centrocampisti: quattro per il nerazzurro (tre reti e un assist) – a quattro anche Lazovic e Zaccagni.

- Quella realizzata contro l'Empoli è la prima marcatura multipla di Davide Frattesi in Serie A.

- Davide Frattesi è uno dei quattro centrocampisti italiani che hanno segnato almeno 20 gol nelle ultime quattro stagioni di Serie A – con lui Zaccagni (24), Pellegrini (21) e Candreva (20).

- Con l’assist a Lautaro Martinez nella sfida con l’Empoli, Nicolò Barella ha raggiunto le 50 partecipazioni attive in Serie A con la maglia dell’Inter –16 reti e 34 passaggi vincenti.

- Quello di Saba Goglichidze contro l’Inter (al 31’) è il cartellino rosso più rapido rimediato dall’Empoli in Serie A da quello di Fabiano Parisi, l’11 febbraio 2023 contro lo Spezia (minuto 21).