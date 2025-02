Inter, Inzaghi: "Tante occasioni sprecate ma serve cambiare ritmo negli scontri diretti"

L'Inter spreca e viene punita: perde contro la Juve e non solo manca l'occasione del sorpasso sul Napoli ma vede anzi gli azzurri allontanarsi di un punto in vetta alla classifica. Il febbraio complicato dei nerazzurri continua, dopo il pari nel derby e il ko con la Fiorentina, la sconfitta dello Stadium pesa ancora di più. Un altro scontro diretto amaro, anche perché resta il rammarico di un primo tempo ricco di occasioni sciupate, con Lautaro estremamente impreciso e Dumfries fermato solo dal palo. Male invece la ripresa, con un Thuram a mezzo servizio che subentrato all'abulico Taremi (l'iraniano si è visto solo in occasione di una bella quanto estemporanea rovesciata che ha esaltato Di Gregorio) non ha saputo cambiare l'inerzia di una partita che minuto dopo minuti si è via via colorata di bianconero. Una chance sprecata, con un calo vistoso nel secondo tempo, che rischia adesso di pesare anche psicologicamente sul gruppo: "Ci sono ovviamente tanta delusione e molto rammarico" ha dichiarato il tecnico nerazzurro visibilmente contrariato nel post partita. "Nel primo tempo abbiamo avuto una grande organizzazione di gioco e molto coraggio, abbiamo creato tante occasioni e dovevamo chiudere in vantaggio. Il secondo tempo lo abbiamo invece iniziato meno bene e quando ci eravamo riassestati è arrivato il gol di Conceicao. Dobbiamo fare certamente di più perché evidentemente questo non basta per quello che vogliamo. La Juve è stata più coraggiosa nella ripresa, ma il gol è arrivato quando stavamo crescendo. Abbiamo perso due partite in trasferta, stasera è ovviamente è un ko diverso da Firenze ma resta che dobbiamo cambiare il ritmo negli scontri diretti. Non bisogna fare proclami, occorre solo lavoare e migliorare. Sotto porta dovevamo fare meglio, abbiamo creato occasioni che qui a Torino le mie squadre non avevano mai avuto: anche per questo è una sconfitta che ci fa male, ma resta tutto aperto, mancano molte partite ma dobbiamo avere un cambio di ritmo. Col Napoli sarà una partita importante, ovviamente, ma prima ci sono Genoa e Lazio in Coppa Italia".