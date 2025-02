Juventus-Inter, le pagelle: Conceiçao e Kolo Muani decisivi, Marcus Thuram e Taremi non incidono

JUVENTUS

Di Gregorio 6 - Anche durante il periodo di supremazia dell'Inter, il suo compito risulta di ordinaria amministrazione.

Weah 6,5 - Tirando le somme, probabilmente questo ruolo di esterno basso destro sembra il più adatto alle sue caratteristiche, magari con qualche limite nella fase difensiva ma con grande contributo di dinamismo e precisione nei cambi di gioco.

Gatti 7 - Sta diventando sempre più il rappresentante del dna bianconero, sempre concentrato sull'obiettivo immediato, sempre pronto a dispensare consigli e qualche rimprovero.

Veiga 6 - Aveva destato qualche preoccupazione nella prima esibizione in maglia bianconera. Invece in questa sfida, seguendo attentamente anche le indicazioni di Gatti, dimostra che ci può stare anche lui in questa difesa se la squadra mantiene l'equilibrio.

Savona 5,5 - Ha il compito di presidiare in maniera guardinga la fascia sinistra, ben sapendo che lo scontro fisico con Dumfries è improponibile. Resta lì, soffre, sbuffa, ma il pallone lo vede poco. Dal 14' st Cambiaso 6 - Ha la fortuna, rispetto a Savona, di trovare un Dumfries già un po' stanco, il che gli consente di fare la sua figura.

Koopmeiners 5,5 - Il ruolo nel centrocampo a due accanto a Thuram lo sacrifica un po', ma per far rendere il pesante investimento estivo bisogna pure trovare una collocazione per questo giocatore. Per il momento non ci siamo ancora, anche se sulle palle inattive sa essere prezioso.

K. Thuram 7 - Uomo da toccata e fuga, da palloni recuperati con forza ed eleganza in mezzo al campo, portati su con autorità. Sbaglia ancora qualche scelta quando arriva al limite dell'area avversaria. Dal 32' st Locatelli sv.

F. Conceiçao 7,5 - Lo sanno tutti: è un giocatore di lampi e non di continuità. Va preso per quello che è, perché dal suo sinistro scaturiscono magie che non tutti sono in grado di mostrare. Il suo gol è il più luminoso di questi lampi. Dal 36' st Yildiz sv.

McKennie 5,5 - Il compito è quello di andare a fare il guastatore in mezzo alle linee avversarie, ruolo svolto varie volte nel recente passato con profitto, stavolta però rimane spesso ingabbiato nelle trame del centrocampo avversario.

N. Gonzalez 6 - Si vede poco per venti minuti, poi esce dal guscio e va a insidiare Sommer con un tiro dalla distanza, L'impressione però è che da esterno sinistro offensivo sia meno efficace rispetto a quando agisce dalla parte opposta.

Kolo Muani 7 - Pericolo costante per la difesa avversaria, anche quando arriva un pallone ogni tanto. Gli basta una piccola scintilla per accendersi e per minacciare Sommer. L'assist per l'1-0 di Conceiçao è una magia di forza e agilità.

Allenatore Thiago Motta 7 - Adesso la serie di vittorie comincia a non essere casuale, il progetto dell'allenatore comincia a prendere forma.