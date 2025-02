Serie A, Juve-Inter 1-0: Conceicao decide il Derby d'Italia

LA PARTITA

Con il ritorno di Champions col PSV sullo sfondo, contro l'Inter Thiago Motta tiene in panchina Locatelli e Yildiz, schiera Koopmeiners e Thuram in mediana e davanti si affida a Conceicao, McKennie e Nico Gonzalez alle spalle di Kolo Muani. Con Thuram a mezzo servizio e col Napoli nel mirino, Simone Inzaghi invece in mediana e in difesa si affida ai titolarissimi e in attacco piazza Taremi accanto a Lautaro. Come da copione, allo Stadium in avvio è l'Inter a prendere in mano il possesso, ma la prima occasione importante la crea la Juve. Dopo una scivolata di Calhanoglu, McKennie serve Nico Gonzalez in area, ma l'argentino non trova la porta. Guizzo a cui i nerazzurri rispondono subito con un'incursione di Dumfries disinnescata da Veiga e un colpo di testa di Acerbi respinto da Koopmeiners. A buon ritmo e con pochi spazi per le imbucate, fino al quarto d'ora di gioco il match resta bloccato in mediana, poi le squadre si allungano un po' e la gara si infiamma all'improvviso. Da una parte Di Gregorio vola su una rovesciata ravvicinata di Taremi, un'incornata di Dumfries non centra il bersaglio grosso, Bastoni gestisce male una ripartenza e Lautaro calcia male dal limite. Dall'altra Sommer si oppone invece ai tentativi ravvicinati di Nico Gonzalez e Conceicao e Kolo Muani non centra la porta da buona posizione. Aggressiva sulle seconde palle e precisa nel giropalla, l'Inter manovra in ampiezza, aumenta i giri e spinge a destra. Bassa in fase di non possesso e rapida a ripartire, la Juve invece si accende a intermittenza e prova a innescare gli esterni. Lautaro si divora il vantaggio a due passi da Di Gregorio, poi un bolide di Dumfries si stampa sul palo.