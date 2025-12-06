Inter, Fabregas a lezione da Chivu: nerazzurri perfetti e devastanti

Perfetta, dominante e devastante. Non ci sono altri modi per poter descrivere l'Inter che ha letteralmente schiantato e annullato il Como di Cesc Fabregas. Una gara che Cristian Chivu ha preparato alla perfezione dopo il successo in Coppa Italia contro il Venezia, dando continuità a delle scelte che lo premiano. Leggasi Luis Henrique, il brasiliano atteso per mesi e finalmente "sbarcato" nel mondo nerazzurro con prestazioni da applausi. È lui, con la sua sgroppata sulla sinistra, a far aprire le danze all'Inter in un sabato sera che tutti si aspettavano avrebbe regalato spettacolo. Non quello poi venuto fuori al Meazza, perché il 4-0 era talmente impensabile da essere ingiocabile. Chi lo ha scommesso ha di sicuro messo da parte un gruzzoletto non di poco conto perché per il Como è la prima volta dal 16 marzo 2003 in cui arrivano quattro gol subiti in A, anche in quel caso contro l'Inter a San Siro (4-0 per i nerazzurri).