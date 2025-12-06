Serie A, Inter-Como 4-0: Chivu schianta Fabregas e conquista il primo posto

Nella ripresa Fabregas rimescola le carte in tavola mandando in campo Vojvoda e Diao al posto di Posch e Addai che non hanno convinto a destra. E qualcosa cambia, perché i biancoblù tornano sul rettangolo verde più propositivi e aggressivi, con l'Inter confinata ai contropiedi che per poco non regalano il raddoppio se Barella non avesse sbagliato il filtrante per Thuram. Ma al 54' è Douvikas a divorarsi il gol del pari, col greco lanciato da Rodriguez che conclude alto. Lariani che crescono minuto dopo minuto, ma l'Inter tiene botta e al 59' trova il raddoppio: sugli sviluppi di un corner dalla destra di Dimarco Acerbi spizza e Thuram, alle sue spalle, si ritrova il pallone tra i piedi battendo Butez a pochi metri dalla porta. Cinque minuti più tardi è lo stesso Dimarco a trovare la via del 3-0, annullato però per posizione di offside di Barella, occasione che dà una scossa al Como che al 67' sfiora la rete con Nico Paz di testa. I lariani però non riescono ad avvicinarsi con decisione alla porta di Sommer, scegliendo di più la conclusione dalla distanza e nel loro momento migliore per poco l'Inter non trova il tris, con Butez provvidenziale sul piattone destro di Lautaro salvato in due tempi sulla linea. Ma il portiere del Como non può nulla all'81 su Calhanoglu, con una conclusione dalla distanza dopo una grande azione tra Barella e Lautaro che regala il 3-0 ai nerazzurri. Ma non è finita qui, perché all'86' è il neo entrato Carlos Augusto a siglare il poker su cross di Dimarco e finta di Sucic.