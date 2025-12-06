Verona, Zanetti: "Finalmente concreti, contento di veder gioire i ragazzi"

Paolo Zanetti ha commentato così la prima vittoria stagionale del suo Verona: "Partita di alto livello, non poteva essere altrimenti contro una squadra del genere - le sue parole a Sky -. Non è la prima partita di alto livello, ma oggi siamo stati anche concreti e abbiamo concesso poco a una squadra che segna a raffica. Serata bellissima, sono contento per i ragazzi perché non li avevo ancora visti gioire. La strada è ancora lunghissima, non cambia assolutamente nulla. Questo club e questa piazza meritano di più di quanto fatto fin qui sul campo".