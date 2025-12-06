Atalanta, Palladino: "Evidente errore sul mani di Bella-Kotchap, ma noi troppo brutti"

"Mosci? Sono d'accordo - ha proseguito -. È la parola giusta. Probabilmente è colpa mia, ora lecchiamoci le ferite consapevoli che non deve succedere più. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, poteva essere un'occasione per risalire in classifica. Non mi spiego questa prestazione. Dopo Napoli avevo avuto grandi risposte da questi ragazzi, facendo una settimana molto bella con tre vittorie. Non ho avuto segnali di leggerezza nella preparazione della partita, altrimenti avrei preso provvedimenti. Sono cose inspiegabili. Probabilmente questa partita ci farà crescere, perché quando prendi una bella mazzata ti rialzi, ma devo dare un segnale. Queste partite sono inaccettabili".