Atalanta, Palladino: "Evidente errore sul mani di Bella-Kotchap, ma noi troppo brutti"

Raffaele Palladino ha commentato così il pesante ko della sua Atalanta a Verona, cominciando dall'episodio del mancato rigore per i suoi sul 2-0: "È evidente il tocco di mano di Bella-Kotchap, è evidente l'errore - le sue parole a Sky -. Il Var dovrebbe semplificare le cose, invece ci stiamo complicando la vita. Può anche non cambiare la direzione del pallone, ma il tocco è palese. Poteva cambiare la direzione della partita. Detto questo siamo stati davvero brutti, specialmente nel primo tempo. Mi prendo io la responsabilità di questo. Sapevamo che il Verona ci avrebbe messo in difficoltà sull'intensità, noi non abbiamo capito la partita".
"Mosci? Sono d'accordo - ha proseguito -. È la parola giusta. Probabilmente è colpa mia, ora lecchiamoci le ferite consapevoli che non deve succedere più. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, poteva essere un'occasione per risalire in classifica. Non mi spiego questa prestazione. Dopo Napoli avevo avuto grandi risposte da questi ragazzi, facendo una settimana molto bella con tre vittorie. Non ho avuto segnali di leggerezza nella preparazione della partita, altrimenti avrei preso provvedimenti. Sono cose inspiegabili. Probabilmente questa partita ci farà crescere, perché quando prendi una bella mazzata ti rialzi, ma devo dare un segnale. Queste partite sono inaccettabili".