Calcio

Malore durante lite con tifosi, presidente Samb in ospedale

06 Dic 2025 - 22:47

Durante l'allenamento della Samb al campo Ciarrocchi a Porto d'Ascoli, il presidente Vittorio Massi ha avuto una discussione con i tifosi lì presenti e ha accusato un malore. E' accaduto stamattina: in ambulanza poi Massi era stato portato all'ospedale di San Benedetto del Tronto. In serata, fa sapere la società rossoblù, "il presidente ha lasciato in serata l'ospedale Madonna del Soccorso firmando per uscire, ospedale dove tornerà domani mattina per ulteriori accertamenti non essendo la sua situazione di salute ancora stabile". Il presidente Massi "ringrazia il primario Petrelli, i medici e gli infermieri del pronto soccorso del nosocomio di San Benedetto del Tronto, dell'ambulanza nonché i fisioterapisti della Samb Alessandro Amelio, Francesco Mazzagufo e Il preparatore Filippo Di Renzo che hanno prestato il primo soccorso".

