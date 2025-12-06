Serie A, le pagelle Inter-Como 4-0: la ThuLa è una sentenza, Luis Henrique conquista San Siro

Sommer 6 - Poco o nulla dalle sue parti nella prima frazione (anche grazie a un super Barella), poi nella ripresa un po' di fortuna gira quando il Como non riesce a trovare con cattiveria la sua porta.

Akanji 6,5 - Attento in fase difensiva, prova a lasciare il segno anche in avanti con filtranti interessanti che però non sempre trovano preparato il tandem offensivo nerazzurro.

Acerbi 6,5 - È il centrale del terzetto, ma si prende tante libertà come successo a metà prima frazione con una giocata da vero play. Prima Morata e poi Douvikas non hanno scampo, l'ex Lazio infatti ringhia su ogni pallone.

Bastoni 6,5 - Esperienza da vendere per la difesa nerazzurra, col 95 che non si lascia mai sorprendere. Mette il mirino prima su Addai, e quei pochi palloni giocati dall'olandese sono ben chiusi, poi su Rodriguez e il risultato non cambia.

Luis Henrique 7 - Dopo aver figurato in Coppa Italia contro il Venezia, il brasiliano non delude Chivu giocando un match da protagonista a destra. Suo l'assist per il vantaggio nerazzurro dopo un contropiede ben gestito, in fase di non possesso è poi bravo a contenere Rodriguez annullando una fonte di gioco dei lariani a sinistra.

Dal 32' st Carlos Augusto 6,5 - Entra e lascia il segno nel finale col tap-in vincente su cross di Dimarco e velo di Sucic.

Barella 6,5 - Tra i suoi piedi passa in avvio di gara la possibilità di portare avanti l'Inter, poi torna a fare il gregario correndo su e giù per il campo. Provvidenziale, alla prima vera occasione per il Como, il suo intervento su Douvikas che salva la porta di Sommer.

Dal 40' st Diouf sv

Calhanoglu 7 - Partita quasi perfetta in fase di non possesso, con pochissimi errori e tante chiusure importanti. In fase offensiva, invece, si isola un po' e non ha tante occasioni. Ma alla prima vera e propria all'81' conferma il suo killer instinct trovando il tris nerazzurro.

Zielinski 6,5 - Quasi sempre in netto anticipo sulle giocate dei lariani, il polacco brinda nella miglior maniera alla 400esima presenza in A. È una sicurezza per il centrocampo nerazzurro, anche se è lontano dall'essere il Piotr che ha deliziato Napoli.

Dal 26' st Mkhitaryan 6,5 - Entra in campo e fa quello che il polacco ha fatto per tutto il match, mettendo anche lo zampino nel tris nerazzurro.

Dimarco 7 - La fascia sinistra è di sua proprietà, non è un mistero né una novità, con Addai e Posch che lo soffrono non poco. Nella ripresa non rientra lucido e in avvio sbaglia un passaggio per mettere Thuram a tu per tu con Butez, poi sugli sviluppi di un corner da destra si fa perdonare regalando al francese una palla solo da depositare in rete. Poi nel finale replica con un crosso al bacio per Carlos Augusto.

Lautaro 7,5 - Capitano vero, trascinatore e mattatore. El Toro lascia il segno e ruggisce su ogni pallone non lasciando scampo ai lariani. Il "turno" di stop in Coppa Italia è servito per ricaricare le pile e tornare a San Siro più grintoso.

Dal 40' st Sucic sv

Thuram 7 - Indietreggia tanto per prendersi il pallone, gioca lontano dalla porta e il risultato nella sua prestazione si vede nella prima frazione. Nel secondo tempo, invece, torna a fare il suo e si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per il gol del raddoppio.

Dal 32' st Esposito sv