Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO INTER-COMO

Inter: Diouf si candida ancora sulla destra, in attacco riecco la ThuLa

L'ex Lens, reduce dal primo gol in nerazzurro contro il Venezia, sta convincendo Chivu nel nuovo ruolo. In attesa di Dumfries

di Antonella Pelosi
05 Dic 2025 - 09:52
© Getty Images

© Getty Images

L'esperimento ha dato risposte positive: perché non continuare su questa strada? Cristian Chivu sta seriamente pensando di confermare sulla fascia destra Diouf, fresco di primo gol con la maglia dell'Inter nell'ottavo di Coppa Italia contro il Venezia, anche per la gara di sabato alle 18 in campionato contro il Como. L'ex Lens da mancino si è adattato bene nel ruolo di esterno sull'altro fronte: già al suo ingresso in campo nel finale del derby era apparso subito spigliato e propositivo. Il tecnico nerazzurro gli ha concesso ancora più minutaggio nella trasferta di Pisa e poi la prima maglia da titolare contro i lagunari. Dopo mesi nel ruolo di 'oggetto misterioso', Diouf è pronto ora a giocarsi le sue chance e al momento è in vantaggio su Carlos Augusto (e su Luis Henrique). In attesa del ritorno di Dumfries. L'olandese, reduce da un infortunio alla caviglia rimediato nella sfida di San Siro contro la Lazio dopo uno scontro di gioco con Zaccagni prima della sosta, sta rispondendo bene alle terapie: la speranza dell'Inter e di Chivu è quella di recuperarlo per la sfida di martedì sera in Champions League contro il Liverpool, ma si procederà con cautela. Per quanto riguarda il resto della formazione, riecco i titolari a partire dal portiere: davanti a Sommer, Acerbi in vantaggio su de Vrij e Bisseck per il centrale di difesa, con Akanji e Bastoni. In mezzo Zielinski è avanti rispetto a Mkhitaryan e Sucic per un posto con Barella e Calhanoglu, con Dimarco a sinistra. In attacco riecco la ThuLa.

Leggi anche

La Coppa Italia porta consiglio a Chivu: il gruppo è forte

inter
diouf

Ultimi video

01:23
80' | Gol di Zaccagni (Lazio-Milan 1-0)

Zaccagni, colpo di testa imprendibile: Lazio-Milan 1-0

02:28
Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

Zaccagni segna di testa, ma il calcio d'angolo c'era?

09:09
Sarri: "Siamo in costante crescita"

Sarri: "Siamo in costante crescita"

00:32
Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

Leao spara alle stelle: guarda l'errore che "elimina" il Milan

00:39
Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

Pazzini: "Leao sta migliorando, ma serve qualcuno in area"

00:32
Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

Viviano: "Allegri? Non è contento di aver perso, però…"

01:54
Le Pagelle di Lazio-Milan

Le Pagelle di Lazio-Milan

02:10
Ricci: "Dobbiamo voltare pagina"

Ricci: "Dobbiamo voltare pagina"

05:24
Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

Allegri: "Non dobbiamo essere depressi"

02:02
Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

Mandas: "Vogliamo vincere la Coppa Italia"

03:13
Lazio-Milan 1-0: gli highlights

Lazio-Milan 1-0: gli highlights

04:39
Sarri: "Siamo qui nonostante le grandi difficoltà"

Sarri: "Siamo qui nonostante le grandi difficoltà"

01:47:59
Lazio-Milan: partita integrale

Lazio-Milan: partita integrale

05:38
Allegri: "Era una partita bloccata"

Allegri: "Era una partita bloccata"

01:22
Zaccagni e Marusic: "Abbiamo lavorato di squadra"

Zaccagni e Marusic: "Abbiamo lavorato di squadra"

01:23
80' | Gol di Zaccagni (Lazio-Milan 1-0)

Zaccagni, colpo di testa imprendibile: Lazio-Milan 1-0

I più visti di Inter

Miglior giovane italiano: Pio Esposito

Pio Esposito e i meme social: "Mi fanno ridere, in spogliatoio ci scherziamo"

DICH LAUTARO 1/12 DICH

Lautaro: "Le due sconfitte ci hanno fatto male"

Josep Martinez (Inter)

Chivu sceglie il turnover per il Venezia: Diouf si candida, riecco Josep Martinez

Inter, manita al Venezia e quarti di finale: a segno Diouf e Pio

La Coppa Italia porta consiglio a Chivu: il gruppo è forte

Ausilio chiude il mercato di gennaio e gongola su Diouf: "Qualcuno si è accorto che è un buon giocatore..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:26
Juventus, Vlahovic: "Intervento è andato bene, grazie per il supporto"
09:28
Mondiali; Iran a Washington, Fifa: "Collaboriamo con Teheran e Usa"
08:20
Napoli, al Maradona nuovi servizi per tifosi disabili
23:15
Udinese, contro il Genoa per la svolta stagionale
23:00
Lecce, gruppo completo per la sfida alla Cremonese