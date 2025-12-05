Inter: Diouf si candida ancora sulla destra, in attacco riecco la ThuLa

L'esperimento ha dato risposte positive: perché non continuare su questa strada? Cristian Chivu sta seriamente pensando di confermare sulla fascia destra Diouf, fresco di primo gol con la maglia dell'Inter nell'ottavo di Coppa Italia contro il Venezia, anche per la gara di sabato alle 18 in campionato contro il Como. L'ex Lens da mancino si è adattato bene nel ruolo di esterno sull'altro fronte: già al suo ingresso in campo nel finale del derby era apparso subito spigliato e propositivo. Il tecnico nerazzurro gli ha concesso ancora più minutaggio nella trasferta di Pisa e poi la prima maglia da titolare contro i lagunari. Dopo mesi nel ruolo di 'oggetto misterioso', Diouf è pronto ora a giocarsi le sue chance e al momento è in vantaggio su Carlos Augusto (e su Luis Henrique). In attesa del ritorno di Dumfries. L'olandese, reduce da un infortunio alla caviglia rimediato nella sfida di San Siro contro la Lazio dopo uno scontro di gioco con Zaccagni prima della sosta, sta rispondendo bene alle terapie: la speranza dell'Inter e di Chivu è quella di recuperarlo per la sfida di martedì sera in Champions League contro il Liverpool, ma si procederà con cautela. Per quanto riguarda il resto della formazione, riecco i titolari a partire dal portiere: davanti a Sommer, Acerbi in vantaggio su de Vrij e Bisseck per il centrale di difesa, con Akanji e Bastoni. In mezzo Zielinski è avanti rispetto a Mkhitaryan e Sucic per un posto con Barella e Calhanoglu, con Dimarco a sinistra. In attacco riecco la ThuLa.