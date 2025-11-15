Inter, Dumfries alla Pinetina per nuovi controlli: cauto ottimismo per il derby con il Milan

Liberi tutti sino a martedì, quando con il gruppo quasi al completo Chivu inizierà a preparare il derby: Bastoni, Dimarco, Frattesi, Esposito, Barella e Lautaro si riaggregheranno subito alla ripresa degli allenamenti, mercoledì sarà la volta di Sucic e Zielinski, il giorno dopo toccherà a Calhanoglu e Akanji. Per la sfida contro il Milan, l'Inter ritroverà anche Darmian, nulla da fare ancora per Mkhitaryan: per l'armeno saranno necessari un'altra decina di giorni. Resta in dubbio, al momento, anche Dumfries: l'esterno olandese sarebbe dovuto rientra ad Appiano a metà della prossima settimana, ma il problema alla caviglia che lo ha dispensato dagli impegni con l'Olanda ha anticipato i tempi.