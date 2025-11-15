Inter, Dumfries alla Pinetina per nuovi controlli: cauto ottimismo per il derby con il Milan

Nel caso l'olandese non fosse al meglio, Chivu potrebbe optare ancora per Carlos Augusto sulla fascia destradi Pepe Ferrario
Liberi tutti sino a martedì, quando con il gruppo quasi al completo Chivu inizierà a preparare il derby: Bastoni, Dimarco, Frattesi, Esposito, Barella e Lautaro si riaggregheranno subito alla ripresa degli allenamenti, mercoledì sarà la volta di Sucic e Zielinski, il giorno dopo toccherà a Calhanoglu e Akanji. Per la sfida contro il Milan, l'Inter ritroverà anche Darmian, nulla da fare ancora per Mkhitaryan: per l'armeno saranno necessari un'altra decina di giorni. Resta in dubbio, al momento, anche Dumfries: l'esterno olandese sarebbe dovuto rientra ad Appiano a metà della prossima settimana, ma il problema alla caviglia che lo ha dispensato dagli impegni con l'Olanda ha anticipato i tempi.
Denzel sarà oggi alla Pinetina per sottoporsi a ulteriori controlli: quelli effettuati nel ritiro orange hanno confermato la persistenza del fastidio dovuto a una botta presa nell'ultimo match di campionato contro la Lazio. Nulla di particolarmente preoccupante ma il ct Koeman ha preferito non correre rischi: decisione condivisa con lo staff medico nerazzurro. Al momento, comunque, c'è un cauto ottimismo circa la sua presenza nel derby. Nel caso non dovesse essere al meglio, non stupirebbe vedere al suo posto, sulla fascia destra, Carlos Augusto, già utilizzato in quel ruolo contro la Lazio proprio per sostituire l'acciaccato compagno di squadra. Una mossa, quella di Chivu, che ha evidenziato come le quotazioni di Luis Henrique, acquistato in estate proprio come alternativa all'esterno olandese, siano in netta discesa, tanto da poter aprire scenari di mercato già a gennaio.