Serie A, giudice sportivo: Zaccagni, Tomori e altri tre giocatori squalificati per un turno

Il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti nei confronti di calciatori e società a seguito della 19esima giornata di Serie A. Sono cinque i calciatori che salteranno il prossimo turno in quanto già diffidati: Mattia Zaccagni (Lazio, con ammenda da 1.500 euro per proteste), Cesare Casadei (Torino), Bryan Cristante (Roma), Jacobo Ramon (Como) e Fikayo Tomori (Milan).