Calcio

Serie A, giudice sportivo: Zaccagni, Tomori e altri tre giocatori squalificati per un turno

09 Gen 2026 - 16:33
Il giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti nei confronti di calciatori e società a seguito della 19esima giornata di Serie A. Sono cinque i calciatori che salteranno il prossimo turno in quanto già diffidati: Mattia Zaccagni (Lazio, con ammenda da 1.500 euro per proteste), Cesare Casadei (Torino), Bryan Cristante (Roma), Jacobo Ramon (Como) e Fikayo Tomori (Milan). 

Sanzione anche per un altro rossonero: Mike Maignan dovrà pagare 1.500 euro di multa dopo il cartellino giallo ricevuto per proteste (sanzione aggravata in quanto capitano). Infine, ammende per Lecce, Fiorentina, Inter, Milan, Torino. 

16:33
Serie A, giudice sportivo: Zaccagni, Tomori e altri tre giocatori squalificati per un turno
16:20
Torino, Baroni: "Tanti giocatori da valutare, vogliamo crescere"
15:23
Kings World Cup: Kaká show, rigore e discorso motivazionale
14:18
Inter, Coca Cola nuovo sponsor: il comunicato
13:46
Milan, buone notizie da Milanello: Nkunku si è allenato in gruppo