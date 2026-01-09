Sassuolo, Grosso: "Roma squadra fisica, Gasperini è molto bravo"

Fabio Grosso ha presentato la trasferta contro la Roma in programma domani all'Olimpico. Queste le parole del tecnico del Sassuolo nella conferenza stampa odierna: "Con pochi giorni stiamo cercando di preparare una gara molto difficile ma abbiamo dimostrato di avere delle qualità a prescindere dagli assenti e dai presenti. Gasperini è molto bravo. La Roma ha qualità individuali e nel collettivo, si stanno riconoscendo nel loro allenatore, è una squadra aggressiva e fisica che svuota il campo per attaccarti gli spazi, dà profondità, mette grande ritmo nelle partite". Grosso ha proseguito "Abbiamo una squadra forte, storicamente una squadra difficile, ma proveremo a fare molto meglio perché il nostro obiettivo è mostrare le nostre qualità". Per quanto riguarda la situazione infortunati, "Candé non c'è, neuppure Thorstvedt. Recuperiamo Paz".