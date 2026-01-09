Italia U19, amichevole il 14 gennaio con la Spagna a Coverciano

Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l'occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2007, ad eccezione di cinque classe 2008: i difensori Mattia Marello dell'Inter, Andrea Natali dell'AZ Alkmaar e Luca Reggiani del Borussia Dortmund, e i centrocampisti Christian Comotto dello Spezia e Federico Steffanoni dell'Atalanta. Questo l'elenco dei convocati: portieri Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Pontedera); difensori Cristian Cama (Roma), Manuel Maffessoli (Atalanta), Mattia Morello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Nicolas Trabucchi (Parma), Francesco Verde (Juventus); centrocampisti Filippo Cerpelletti (Inter), Christian Comotto (Spezia), Alessandro Di Nunzio (Roma), Elia Plicco (Parma), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta); attaccanti Alex Castiello (Milan), Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Liberali (Catanzaro), Antonio Stefano Merola (Juventus), Mattia Mosconi (Inter).