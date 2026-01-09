Logo SportMediaset

Calcio

Italia U19, amichevole il 14 gennaio con la Spagna a Coverciano

09 Gen 2026 - 18:33

Chiuso al primo posto, con 7 punti, il Gruppo 9 della prima fase delle qualificazioni europee, andata in scena dal 12 al 18 novembre in Sicilia, la Nazionale Under 19 inizierà il nuovo anno con un test match contro i pari età della Spagna, in programma mercoledì 14 gennaio (ore 14, diretta su Vivo Azzurro TV) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove gli Azzurrini si raduneranno domenica in serata.

Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l'occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2007, ad eccezione di cinque classe 2008: i difensori Mattia Marello dell'Inter, Andrea Natali dell'AZ Alkmaar e Luca Reggiani del Borussia Dortmund, e i centrocampisti Christian Comotto dello Spezia e Federico Steffanoni dell'Atalanta. Questo l'elenco dei convocati: portieri Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Pontedera); difensori Cristian Cama (Roma), Manuel Maffessoli (Atalanta), Mattia Morello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Luca Reggiani (Borussia Dortmund), Nicolas Trabucchi (Parma), Francesco Verde (Juventus); centrocampisti Filippo Cerpelletti (Inter), Christian Comotto (Spezia), Alessandro Di Nunzio (Roma), Elia Plicco (Parma), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta); attaccanti Alex Castiello (Milan), Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Liberali (Catanzaro), Antonio Stefano Merola (Juventus), Mattia Mosconi (Inter). 

