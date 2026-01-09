Logo SportMediaset

Calcio

Genoa: "Il club condanna messaggi d'odio, insulti razzisti e minacce morte"

09 Gen 2026 - 17:50

Il Genoa CFC "condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati". È quanto si legge in una nota del Grifone all'indomani del pareggio di campionato in casa del Milan. Il riferimento è al centrocampista Nicolae Stanciu, protagonista in negativo con il rigore sbagliato al 99' che avrebbe regalato la vittoria alla squadra ligure. 

19:46
Torino, Baroni recupera in extremis Ilkhan e Gineitis
19:35
Coppa d'Africa: Senegal in semifinale, Mali ko
19:10
Pisa, Gilardino: "Mai arrendersi, il ritorno è un altro campionato"
18:33
Italia U19, amichevole il 14 gennaio con la Spagna a Coverciano
17:50
Genoa: "Il club condanna messaggi d'odio, insulti razzisti e minacce morte"