Genoa: "Il club condanna messaggi d'odio, insulti razzisti e minacce morte"

Il Genoa CFC "condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati". È quanto si legge in una nota del Grifone all'indomani del pareggio di campionato in casa del Milan. Il riferimento è al centrocampista Nicolae Stanciu, protagonista in negativo con il rigore sbagliato al 99' che avrebbe regalato la vittoria alla squadra ligure.