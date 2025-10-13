Logo SportMediaset
INTER

Inter, dalla Pinetina Thuram lancia un appello ai compagni: "Potete tornare? Mi annoio..."

Il francese al lavoro per recuperare dall'infortunio muscolare. Martedì il ritorno dei primi nazionali

13 Ott 2025 - 11:10

"Potete tornare? Mi annoio". È l'appello lanciato via social da Marcus Thuram ai compagni di squadra dell'Inter impegnati in Nazionale da una Pinetina deserta, dove l'attaccante francese sta lavorando per recuperare dal risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra rimediato in Champions League contro lo Slavia Praga. Il decorso procede secondo i piani ma Thuram non riuscirà a recuperare in tempo per la trasferta di sabato all'Olimpico contro la Romae salterà anche la trasferta di Champions del 21 ottobre in casa dell'Union St Gilloise per poi tornare disponibile per la sfida del 25 ottobre a Napoli contro i campioni d'Italia. Martedì l'Inter tornerà ad allenarsi dopo tre giorni di riposo e Chivu ritroverà Sucic, De Vrij, Dumfries e Zielinski, che domenica hanno giocato la seconda partita di qualificazioni mondiali. Stesso discorso per Bastoni, che squalificato per Italia-Israele lascia il ritiro azzurro. 

